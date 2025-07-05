- 10:55 Совсем не Анджелина Джоли: Брэд Питт признался, от каких женщин был в полном восторге
- 10:27 Лимонную кислоту нужно обязательно растворить: блогер Марина поделилась эффективным способом мытья унитаза
- 10:22 Украинский призер Олимпийских игр брутально нокаутировал американца в своем первом бою за три года
- 09:56 Важно сделать это именно 6 июля: аграрий посоветовал, как вырастить очень большой лук
- 09:26 Пенсия в 10,5 тыс. грн: кому из украинцев такие выплаты гарантируют в 2025 году
- 08:54 Ночная атака врага: пострадали Киевщина, Запорожье, Харьков
- 08:17 Весы рискуют нажить себе врагов, а Тельцы смогут убедится, что молчание — золото: гороскоп на 6 июля
- 01:04 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 05.07 22:27 Шведский стол: эти правила чаще всего нарушаются
- 05.07 22:00 Сало, вкус которого вас восхитит: готовится быстро и просто
- 05.07 21:31 Заказывали бургеры и картошку фри: Шакира в своем мировом турне устроила отпуск с сыновьями
- 05.07 21:02 Это худший метод приготовления картофеля: старайтесь его избегать
Синоптики обещают украинцам горячие выходные и прогнозируют усиление жары
В Украине на выходных будет преобладать устойчивая погода с достаточно высокими показателями температуры воздуха. Такой прогноз дал известный синоптик Игорь Кибальчич.
«В последующие двое суток ожидается перестройка синоптических процессов на антициклональный характер, что будет способствовать стабилизации погодных условий. В большинстве областей нашей страны на фоне малооблачного неба прогнозируется существенное потепление, которое наиболее ощутимым будет в западных и южных областях. Дождей практически не предвидится, и только ночью в субботу на слабо выраженном атмосферном фронте могут пройти кратковременные ливни, местами в сопровождении грозы», — сообщил он.
Суббота, 5 июля:
В западных областях в условиях повышенного атмосферного давления ожидается облачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью будет +8…+13 °С, днем +21…+26 °С, в Закарпатье +26…+31 °С. В северных регионах Украины ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12…+17°С, днем +22…+27°С.
В центральных областях ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +16…+21°С, днем +24…+29°С. В южной части страны и в Крыму переменная облачность, без осадков, лишь в Приазовье днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью составит +17…+22 °С, в дневные часы +27…+32 °С.
В восточных областях ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3−8 м/с, днем северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21°С, днем +24…+29°С.
Воскресенье, 6 июля:
В западных областях погодные условия будут продолжать определяться полем повышенного атмосферного давления, поэтому в течение суток осадки не предполагаются. Ветер ожидается переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью будет +10…+15 °С, днем +27…+32 °С, в Закарпатье +30…+35 °С. В северной части страны ожидается облачная погода, без осадков. Ветер будет преобладать юго-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°С, днем +24…+29°С.
В центральных областях прогнозируется солнечная и теплая погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14…+19°С, днем +27…+32°С. В южных областях и в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков, лишь днем в Одесской области местами возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью переменных направлений, 3−8 м/с, днем юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +17…+22 °С, днем +30…+35 °С.
В свою очередь известный синоптик Наталья Диденко прогнозирует усиление жары после выходных.
«7−8 июля в Украине будет преобладать сильная жара. С 9 августа она ослабнет на западе, севере, многих центральных областях. Однако на юге, востоке Украины и на Днепропетровщине еще будет печь до +33+37 градусов», — написала она.
Как писали «ФАКТЫ», в июне очень часто преобладала дождливая погода с температурой ниже нормы.104
Читайте нас в Facebook
Козам нужно сменить имидж, а Быкам важно не поддаться на провокацию: восточный гороскоп на неделю 7 — 13 июля