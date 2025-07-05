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Погода

Синоптики обещают украинцам горячие выходные и прогнозируют усиление жары

10:14 5 июля 2025
Прогноз погоды на выходные 5 и 6 июля

В Украине на выходных будет преобладать устойчивая погода с достаточно высокими показателями температуры воздуха. Такой прогноз дал известный синоптик Игорь Кибальчич.

«В последующие двое суток ожидается перестройка синоптических процессов на антициклональный характер, что будет способствовать стабилизации погодных условий. В большинстве областей нашей страны на фоне малооблачного неба прогнозируется существенное потепление, которое наиболее ощутимым будет в западных и южных областях. Дождей практически не предвидится, и только ночью в субботу на слабо выраженном атмосферном фронте могут пройти кратковременные ливни, местами в сопровождении грозы», — сообщил он.

Суббота, 5 июля:

В западных областях в условиях повышенного атмосферного давления ожидается облачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью будет +8…+13 °С, днем +21…+26 °С, в Закарпатье +26…+31 °С. В северных регионах Украины ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12…+17°С, днем +22…+27°С.

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В центральных областях ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +16…+21°С, днем +24…+29°С. В южной части страны и в Крыму переменная облачность, без осадков, лишь в Приазовье днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью составит +17…+22 °С, в дневные часы +27…+32 °С.

В восточных областях ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3−8 м/с, днем северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21°С, днем +24…+29°С.

Воскресенье, 6 июля:

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В западных областях погодные условия будут продолжать определяться полем повышенного атмосферного давления, поэтому в течение суток осадки не предполагаются. Ветер ожидается переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью будет +10…+15 °С, днем +27…+32 °С, в Закарпатье +30…+35 °С. В северной части страны ожидается облачная погода, без осадков. Ветер будет преобладать юго-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°С, днем +24…+29°С.

В центральных областях прогнозируется солнечная и теплая погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14…+19°С, днем +27…+32°С. В южных областях и в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков, лишь днем в Одесской области местами возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью переменных направлений, 3−8 м/с, днем юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +17…+22 °С, днем +30…+35 °С.

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В свою очередь известный синоптик Наталья Диденко прогнозирует усиление жары после выходных.

«7−8 июля в Украине будет преобладать сильная жара. С 9 августа она ослабнет на западе, севере, многих центральных областях. Однако на юге, востоке Украины и на Днепропетровщине еще будет печь до +33+37 градусов», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», в июне очень часто преобладала дождливая погода с температурой ниже нормы.

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