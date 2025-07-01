Июль начинается с магнитной бури: опасные дни второго месяца лета

Как и конец июня, начало июля ознаменуется достаточно ощутимыми геомагнитными колебаниями — завтра, 2 июля, ожидается сильная буря с К-индексом 5.

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Такие данные обнародует ресурс meteoagent.com.

По предварительным прогнозам, буря продлится почти неделю, но ее мощность будет постепенно спадать: с К-индекса 5 — 2 июля до К-индекс 3 — 9 июля.

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Во второй декаде, как ожидается, умеренные бури (К-индексом 4) будут чередоваться со слабыми (с К-индексом 3). Следующая сильная магнитная буря (с К-индексом 5) ожидается 23 и 24 июля, а на следующий день ее интенсивность снизится до К-индекса 3.

В такие дни медики традиционно советуют людям с хроническими болезнями, прежде всего сердечно-сосудистыми, беречься и не забывать принимать лекарства. В дни магнитных бурь советуют снизить физическую активность, отдавать предпочтение легкой пище и отказываться от энергетиков и алкоголя. Головные боли, головокружение и слабость могут испытывать не только больные люди, но и те, чье самочувствие часто зависит от погоды.

Кстати, на этой неделе в Украине ожидаются температурные «прыжки» — прохлада будет чередоваться с температурой выше +30 градусов.

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Фото Pixabay

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