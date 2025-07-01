- 11:33 «Сумы не падут, но будет больно»: командир батальона БпЛА — об угрозах на севере
- 11:23 Скопление военных и техники в учебных центрах запрещено, — Сырский
- 11:11 В Германии подросток убил молодую украинку и ее маленькую дочь
- 10:49 Скандальная уроженка москвы получит 77 тысяч евро за позор на Уимблдоне
- 10:22 Экс-военком Киевщины пользуется имуществом на миллион долларов, — расследование «Слідство.Інфо»
- 10:14 Дроны поразили электромеханический завод в российском Ижевске
- 09:35 Июль начинается с магнитной бури: опасные дни второго месяца лета
- 09:11 «Тщательно спланированное преступление»: ООН опубликовала доклад об убийстве украинских пленных в Еленовке
- 08:46 Россияне ударили по Запорожью и Днепропетровщине, а ВСУ атаковали Ростов, Саратов, Донецк и Луганск
- 08:29 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 08:16 Рыбам — эмоциональное очищение, Овнам — карьера, а Девам — изменение планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 июля
- 30.06 22:28 Модные розы для подарка-2025: обратите внимание на детали
Июль начинается с магнитной бури: опасные дни второго месяца лета
Как и конец июня, начало июля ознаменуется достаточно ощутимыми геомагнитными колебаниями — завтра, 2 июля, ожидается сильная буря с К-индексом 5.
Такие данные обнародует ресурс meteoagent.com.
По предварительным прогнозам, буря продлится почти неделю, но ее мощность будет постепенно спадать: с К-индекса 5 — 2 июля до К-индекс 3 — 9 июля.
Во второй декаде, как ожидается, умеренные бури (К-индексом 4) будут чередоваться со слабыми (с К-индексом 3). Следующая сильная магнитная буря (с К-индексом 5) ожидается 23 и 24 июля, а на следующий день ее интенсивность снизится до К-индекса 3.
В такие дни медики традиционно советуют людям с хроническими болезнями, прежде всего сердечно-сосудистыми, беречься и не забывать принимать лекарства. В дни магнитных бурь советуют снизить физическую активность, отдавать предпочтение легкой пище и отказываться от энергетиков и алкоголя. Головные боли, головокружение и слабость могут испытывать не только больные люди, но и те, чье самочувствие часто зависит от погоды.
Кстати, на этой неделе в Украине ожидаются температурные «прыжки» — прохлада будет чередоваться с температурой выше +30 градусов.
Фото Pixabay129
Читайте нас в Facebook
Рыбам — эмоциональное очищение, Овнам — карьера, а Девам — изменение планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 июля
Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно