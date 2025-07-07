Это большая угроза: глава ООН предупредил о риске для ядерной безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил последнюю волну ударов беспилотниками и ракетами россии по Украине. И предупредил, что эти удары снова ставят под угрозу ядерную безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщают United Nations.

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В заявлении, опубликованном его представителем, Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу опасной эскалации и роста числа жертв среди гражданского населения. Он напомнил, что нападения на гражданское население и критическую инфраструктуру запрещены международным правом, и призвал к немедленному прекращению огня.

4 июля россия ударила по линии электропередачи, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины, это повлекло за собой блэкаут на станции.

«Эти удары нарушили энергоснабжение Запорожской АЭС, что еще раз подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности, — заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик. — Генеральный секретарь повторно призывает к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня в Украине как первому шагу к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру».

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По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), авиаудары прервали последнее внешнее электроснабжение АЭС, заставив ЗАЭС более трех часов полагаться на аварийные дизель-генераторы. Электроснабжение в конце концов было возобновлено, но этот инцидент стал девятым случаем, когда станция потеряла все внешнее электроснабжение с начала полномасштабного вторжения рф в 2022 году.

Ранее сообщалось, что во время очередной российской террористической атаки был зафиксирован пролет ударного дрона на критически низкой высоте недалеко от Ровенской АЭС.

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