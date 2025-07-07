Андрей Хоркавый рассказал о факторах, влияющих на рынок международных пассажирских перевозок

Из-за ограниченного авиасообщения автобусные перевозки стали основным видом транспорта для большинства украинцев, путешествующих в страны Европы. Сезонный спрос на международные пассажирские перевозки традиционно растет в летние месяцы — с июня по август, когда наши сограждане отправляются на отдых, навещают родственников, оказавшихся за границей, и совершают туристические туры.

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Ситуацию на рынке автобусных перевозок «ФАКТАМ» прокомментировал основатель компании KLR Bus Андрей Хоркавый.

«Мы наблюдаем увеличение количества пассажиров примерно с середины мая. Всего за июнь текущего года наша компания осуществила 198 регулярных международных рейсов в Европу и, соответственно, такое же количество обратных рейсов, а также еще более 10 — нерегулярных, то есть, туристических. Благодаря системе „єЧерга“ мы можем заранее планировать время пересечения и теперь прохождение границы происходит более прогнозируемо», — отметил он.

В то же время, ранее Хоркавый уже отмечал, что система «єЧерга», которая работает на пунктах пересечения границы и позволяет заранее бронировать время пересечения границы для грузового и пассажирского транспорта, нуждается в дальнейшем совершенствовании и расширении функционала. В частности, и в части, касающейся отмены тех рейсов и, соответственно, бронирований временных слотов, которые не выполняются в течение последних 2−3 месяцев.

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Такой же позиции придерживаются и в Министерстве развития общин и территорий Украины, где после верификации более 500 рейсов закрыли 115 маршрутов, которые не выполнялись в течение последних четырех месяцев.

«Рынок перевозок несет потери, когда слоты в электронной системе „єЧерга“ занимаются маршрутами, де-факто не выполняемыми. Это создает барьеры для перевозчиков, которые реально обслуживают пассажиров — как в рамках регулярных расписаний, так и в рамках туристических или сезонных рейсов. Было значительное количество рейсов, которые не выполняются, но уже заслотированы. Из-за этого увеличивается нагрузка на систему „єЧерга“», — объясняет Хоркавый.

Он также обратил внимание на тот факт, что дисбаланс на рынке перевозок и нагрузка на систему «єЧерга» происходит из-за деятельности мелких перевозчиков, которые функционируют только в сезоны высокого спроса, имея в своем распоряжении один-два автобуса.

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«Это перевозчики, которые не выполняют регулярные рейсы, а в сложное для бизнеса несезонное время простаивают, хотя их слоты заняты. А в сезон интенсивных путешествий они начинают функционировать, при этом сильно демпингуя. Впрочем, здесь надо обратить внимание на то, что техническое состояние их автопарка часто неудовлетворительное, из-за простоев выходят из строя многие узлы, которые трудно устранить за один техосмотр. К тому же часто водители таких автобусов не имеют достаточной квалификации, чтобы совершать дальние рейсы. То есть, это не только некачественные услуги и дискомфорт для пассажиров, это, в первую очередь, — о небезопасности», — рассказывает Хоркавый.

Он также призвал обратить внимание на категорию перевозчиков, которые не осуществляют регулярные пассажирские рейсы, а сосредотачиваются на перевозке контрабандных товаров.

«Основной доход они получают не с билетов, а от нелегальной деятельности. Такие перевозчики искусственно занижают цены на билеты, чтобы, прикрываясь пассажирами, ввезти или вывезти контрабандные товары. И если на таможенной границе такие товары будут обнаружены, то для пассажиров это означает до 15 часов ожидания, пока будут оформлены соответствующие протоколы, произойдет изъятие и т. д. Такие факты искажают рынок перевозок», — отмечает Андрей Хоркавый.

В завершение он добавил, что в условиях реформирования рынка перевозок необходимо сохранить баланс между требованиями к перевозчикам, потребностями людей и экономической устойчивостью отрасли. Только тогда, убеждает Хоркавый, этот рынок станет конкурентным, прозрачным, цивилизованным.

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«Прозрачный мониторинг, регулярный пересмотр перечня невыполняемых маршрутов, борьба с контрабандой и злоупотреблениями, а также созданные условия для честной конкуренции — это то, что нужно рынку перевозок, и мы, конечно, будем приветствовать инициативы Минразвития», — резюмировал Андрей Хоркавый.

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