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Полякова списала образ: Ольга Сумская поразила фотографиями

15:43 7 июля 2025
Актриса Ольга Сумская

Известная актриса, «Роксолана» украинского кино Ольга Сумская, которая рассказала о конфликте с сестрой, поразила своими фотографиями. На странице в социальной сети Ольга выложила фотосессию, сделанную в 2008 году, когда актрисе было слегка за сорок лет. Фотографии сделаны французским фотографом украинского происхождения. На них Сумская — в серебристом корсете, нижнем белье и ботфортах — позирует в фотомастерской.

«Одна из моих любимых фотосессий! — написала под фотографиями Ольга. — Французский фотограф украинского происхождения Юрий Билак, 2008 год. Без фотошопа».

Фотография Ольги Сумской сделана французским фотографом украинского происхождения

Подписчики актрисы живо откликнулись на образы Сумской и поделились впечатлениями об украинских женщинах.

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«Огонь огненный, — не сдерживали эмоций. — Браво! Украинские женщины самые красивые!»

«Теперь ясно, с кого Полякова списала образ», — выразили мнение.

«Роскошная женщина, — добавили в ответ. — Украинская Катрин Денев».

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«Оля Сумская, Моника Белуччи, Шэрон Стоун, Кэтрин-Зета Джонс, Катрин Денев, все они из одного винного купажа», — сравнили выдающихся актрис.

«Сексуальная озорница», — написали в комментариях.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в сети возмутились превращением Оли Поляковой.

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