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Дипфейк Дженнифер Энистон и признание в любви: доверчивый безработный отдал аферистам 200 фунтов стерлингов
43-летний безработный Пол Дэвис из Саутгемптона, Великобритания, стал жертвой мошенничества с искусственным интеллектом. Депрессивного мужчину «завалили» потоком фальшивых видео, в том числе со звездой сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, которую напугал преследователь. «Доказательством» личности были поддельные водительские права актрисы, а также другие поддельные документы.
«У меня есть фальшивые видео, на которых Дженнифер Энистон просит у меня 200 фунтов стерлингов и говорит, что любит меня», — говорит мужчина, пишет ІТС.
К счастью, сумма была небольшой, но Пол поверил им и отправил деньги в виде подарочных карт Apple, которые не подлежат возврату. Мошенники использовали тактику давления, утверждая, что «подписка Энистон вот-вот закончится», и требовали карты в качестве «оплаты».
Пострадавший сказал, что обычно получает много сообщений о выигрыше крупных сумм денег, автомобилей
Ранее сообщалось, что сообщение о том, что во Франции женщина отдала 830 тысяч евро мошеннику, представившемуся Брэдом Питтом, получило такую огласку, что известный актер не мог не прокомментировать ситуацию.148
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