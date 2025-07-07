Дипфейк Дженнифер Энистон и признание в любви: доверчивый безработный отдал аферистам 200 фунтов стерлингов

43-летний безработный Пол Дэвис из Саутгемптона, Великобритания, стал жертвой мошенничества с искусственным интеллектом. Депрессивного мужчину «завалили» потоком фальшивых видео, в том числе со звездой сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, которую напугал преследователь. «Доказательством» личности были поддельные водительские права актрисы, а также другие поддельные документы.

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«У меня есть фальшивые видео, на которых Дженнифер Энистон просит у меня 200 фунтов стерлингов и говорит, что любит меня», — говорит мужчина, пишет ІТС.

К счастью, сумма была небольшой, но Пол поверил им и отправил деньги в виде подарочных карт Apple, которые не подлежат возврату. Мошенники использовали тактику давления, утверждая, что «подписка Энистон вот-вот закончится», и требовали карты в качестве «оплаты».

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Пострадавший сказал, что обычно получает много сообщений о выигрыше крупных сумм денег, автомобилей и т. д. Однажды он даже общался с фальшивым Марком Цукербергом. Эту сказочную доверчивость мужчины можно объяснить не только депрессией, но и психическими отклонениями, которые мешают ему работать. Вероятно, мошенники этим пользуются, зная об уязвимости. Пол знает о подобных случаях с другими людьми, которые потеряли гораздо больше.

Ранее сообщалось, что сообщение о том, что во Франции женщина отдала 830 тысяч евро мошеннику, представившемуся Брэдом Питтом, получило такую огласку, что известный актер не мог не прокомментировать ситуацию.

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