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Чиновник Минобороны украл 90 миллионов на вооружении для ВСУ
В Украине продолжается борьба с хищением средств. Военная контрразведка, следователи Службы безопасности и Офис Генерального прокурора при содействии министра обороны Украины разоблачили еще одну схему хищения средств, которой занималось предыдущее руководство Минобороны. Об этом сообщили в СБУ.
«По материалам дела, фигуранты присвоили более 90 млн бюджетных гривен на закупки бракованных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) для нужд фронта. Это вооружение играет ключевую роль в уничтожении бронетанковых групп врага, пытающихся прорвать оборонные позиции украинских войск», — говорится в сообщении.
Так, в Киеве разоблачен организатор сделки — бывший глава одного из департаментов Минобороны и два его сообщника из компании-подрядчика.
«Как установило расследование, находясь в должности в течение 2022−2023 годов, он заключил государственный контракт на поставку противотанкового вооружения для ВСУ. В соответствии с заключенным договором столичная оборонная компания должна была поставить военному ведомству очень необходимые ПТРК, которые должны были сразу направить на передовую. Впрочем, вместо современного вооружения подрядчики поставили заказчикам непригодные для использования по назначению противотанковые установки, а полученные бюджетные средства вывели в тень», — сообщили в СБУ.
В ведомстве отметили, что выводы независимой экспертизы, инициированной СБУ, подтвердили неисправное тактико-техническое состояние ПТРК. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили экс-главе департамента Минобороны, бывшему руководителю компании-подрядчика и его заместителю о подозрении.
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