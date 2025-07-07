Экс-министр транспорта рф покончил с собой в день увольнения с должности

В Подмосковье после ночной атаки дронов 7 июля нашли мертвым министра транспорта России Романа Старовойта, которого утром уволили с должности. Как сообщают российские телеграм-каналы, близкие к силовым структурам — «112», Shot и Mash — рядом с телом было обнаружено огнестрельное оружие. Вероятной причиной смерти экс-министра назвали самоубийство.

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Эту информацию подтверждают источники российских медиа. По данным Shot, тело Старовойта обнаружили в частном доме, а рядом лежало зарегистрированное оружие. «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник также отмечает, что бывший чиновник получил смертельное ранение. В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии RTVI заявил: «Да, Старовойт действительно покончил с собой». Данные подтвердил и собеседник РИА Новости в экстренных службах.

Известно, что 7 июля путин уволил с должности министра транспорта Старовойта после того, как в российских аэропортах случились сбои в работе, поскольку власти были вынуждены закрывать воздушное пространство из-за атак дронов.

Среди причин самоубийства российского министра называют и антикоррупционное расследование, которое активизировалось после украинского наступления на Курскую область, губернатором которой до 2024 года был Старовойт. Как пишет Reuters, одним из ключевых эпизодов расследования стало задержание его преемника — экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова. Его обвиняют в присвоении минимум одного миллиарда рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. По информации российского канала «112», именно Смирнов дал показания на Старовойта во время следствия.

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