- 10:22 Гуляли три дня в замке Тосканы: дочь рекордного взяточника Злочевского вышла за родственника медицинских монополистов
- 10:05 Помогут «чудо-удобрения»: чем обработать томаты в июле без «химии», чтобы они быстро покраснели
- 09:34 В Киеве в собственном авто застрелили мужчину: что говорит полиция
- 09:27 Как оформить пенсию при нехватке стажа: советы от ПФУ
- 09:00 Манипулятивная журналистика: политтехнолог рассказал, как в Украине работают схемы инфовымогательства
- 08:57 Враг атаковал Николаев, Сумы и другие города: в местах «прилетов» вспыхнули пожары
- 08:18 Львам — уверенность в себе, Скорпионам — здоровый эгоизм, а Водолеям — риск: гороскоп на 8 июля
- 07.07 22:27 Тест для ценителей красивой посуды от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
- 07.07 21:59 Баклажановая закуска — волшебный вкус лета: по этому рецепту готовится очень легко
- 07.07 21:29 Дипфейк Дженнифер Энистон и признание в любви: доверчивый безработный отдал аферистам 200 фунтов стерлингов
- 07.07 21:00 Некоторые фрукты летом могут быть очень вредными для нас: вы этого точно не знали
- 07.07 20:34 Даже подумать не мог, что так называемые братья придут на нашу землю убивать: в бою на Сумщине погиб защитник с Хмельнитчины
Экс-министр транспорта рф покончил с собой в день увольнения с должности
В Подмосковье после ночной атаки дронов 7 июля нашли мертвым министра транспорта России Романа Старовойта, которого утром уволили с должности. Как сообщают российские телеграм-каналы, близкие к силовым структурам — «112», Shot и Mash — рядом с телом было обнаружено огнестрельное оружие. Вероятной причиной смерти экс-министра назвали самоубийство.
Эту информацию подтверждают источники российских медиа. По данным Shot, тело Старовойта обнаружили в частном доме, а рядом лежало зарегистрированное оружие. «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник также отмечает, что бывший чиновник получил смертельное ранение. В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии RTVI заявил: «Да, Старовойт действительно покончил с собой». Данные подтвердил и собеседник РИА Новости в экстренных службах.
Известно, что 7 июля путин уволил с должности министра транспорта Старовойта после того, как в российских аэропортах случились сбои в работе, поскольку власти были вынуждены закрывать воздушное пространство из-за атак дронов.
Среди причин самоубийства российского министра называют и антикоррупционное расследование, которое активизировалось после украинского наступления на Курскую область, губернатором которой до 2024 года был Старовойт. Как пишет Reuters, одним из ключевых эпизодов расследования стало задержание его преемника — экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова. Его обвиняют в присвоении минимум одного миллиарда рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. По информации российского канала «112», именно Смирнов дал показания на Старовойта во время следствия.294
Читайте нас в Facebook
Близнецам — неожиданный бонус, а Весам — выбор между быстрыми деньгами и долгосрочной выгодой: финансовый гороскоп на 7 — 13 июля