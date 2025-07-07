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Дроны ударили по химическому заводу в Подмосковье (видео)
В Подмосковье, где на днях украинские дроны ударили по предприятию в Сергиевом Посаде, где производят термобарические боевые части для БпЛА типа «Шахед», зафиксирована очередная атака ударных БпЛА.
В российском минобороны заявляли, что в течение ночи был «сбит и перехвачен» 91 украинский беспилотник самолетного типа. Больше всего — на Белгородщине (20 БпЛА) и Курщине (14 БпЛА), а над территорией Московской области — 8 дронов-камикадзе.
Между тем роспаблики пишут, что около четырех часов утра взрывы снова слышали жители Сергиева Посада. Сообщалось о дронах в небе и 6−7 взрывах.
Другое направление атаки — городок Краснозаводск, расположенный в десяти километрах от Сергиева Посада, где функционирует еще одно химическое предприятие.
В Краснозаводске расположено предприятие, работающее на российский ВПК — поставляет минобороны разнообразные боеприпасы, ремонтирует и совершенствует комплекты для РСЗО, а также производит взрывные заряды, термитные шашки, капсулы, детонаторы.
Также воздушная тревога объявлялась в Тульской, Ивановской, а также в Оренбургской областях.
Тем временем в россии продолжается «авиационный» коллапс — из-за украинских дронов в аэропортах московщины задерживают и отменяют сотни рейсов. Так, накануне сообщалось об отмене 287 рейсов: 171 в московском аэропорту «Шереметьево», 90 — в питерском «Пулково», 26 — в нижегородском. Более сотни рейсов были задержаны.
По подсчетам «Коммерсанта», авиаколлапс 5−6 июля может стоить авиакомпаниям 20 млрд руб. Расходы только из-за отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трех аэропортах оцениваются в 4−6 млрд руб.
Ранее сообщалось об атаках на российские военные аэродромы в Саратовской и Воронежской областях, а также оборонное предприятие в Чебоксарах.
Фото — скриншот216
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