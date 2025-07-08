Как оформить пенсию при нехватке стажа: советы от ПФУ

В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь минимум 32 года страхового стажа. В то же время никто не может заставить человека работать «сверх силы»: одним из выходов может стать помощь детей или других родственников в покупке необходимого страхового стажа. Еще один способ подсказали в управлении Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.

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Речь идет об оформлении пенсии именно в случае нехватки страхового стажа. В таком случае пенсию можно оформить при наличии всего 15 лет страхового стажа, за которые были уплачены взносы из заработной платы не менее минимального размера. Однако при таком условии выйти на пенсию можно будет только в 65 лет.

А для того, чтобы выйти на пенсию по возрасту, достигнув 60 лет в 2025 году, необходимо было иметь минимум — 32 года, и так до необходимых 35 лет страхового стажа в 2028 году.

Опять-таки стоит отметить, что нехватку стажа можно докупить (полные месяцы), или, при необходимости, доплатить за зачисление в страховой стаж неполных месяцев работы, как полных.

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Добровольное участие в пенсионном страховании могут принимать как застрахованные, так и не застрахованные лица старше 16 лет.

Также предусмотрена возможность уплаты взносов в пользу третьих лиц, то есть дети могут докупить стаж родителям.

Если сегодня украинец нигде не работает официально, то есть не является застрахованным лицом, можно заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования на срок не менее одного года (стаж покупается по одному месяцу по ставке, действующей в этом месяце).

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Размеры взноса вы определяете самостоятельно, но величина их должна быть не менее 22% минимальной заработной платы ( с 01.04.2024 — 8000 грн).

Если у человека за период с 2004 года по настоящее время есть годы, когда он нигде не работал (взносы не уплачивались), то за этот период можно докупить стаж, но сумма за каждый месяц, не может быть меньше минимального страхового взноса (22%) на дату заключения договора, умноженного на коэффициент 2.

То есть на сегодняшний день это 3520 грн — сумма минимального страхового взноса за один месяц.

Также в ПФУ уточняют, что за предыдущий период лицо должно уплатить одной суммой в течение 10 дней после заключения договора, например, если необходимо докупить 12 месяцев, а весь, например, 2005 год лицо нигде не работало, то необходимо будет уплатить 42240 грн.

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То есть, каждый человек уже сегодня сам может позаботиться о своем страховом стаже и защитить себя от неожиданностей в будущем и сэкономить свои нервы и средства.

Ранее «ФАКТЫ» писали, кому в ПФУ обещают увеличить выплаты в июле.

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