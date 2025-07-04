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Рассчитывайте на доплаты в июле: кому в ПФУ обещают увеличить выплаты
Несмотря на то что в июле не предусмотрены никакие перерасчеты пенсионных выплат, существуют категории, которым пенсию могут повысить автоматически. Правда, при соблюдении определённых условий. Это, например, пожилые люди, достигшие 70, 75 и 80 лет. Тем, кто будет отмечать день рождения в июле, до пенсии доплачивают соответственно 300, 456 и 570 гривен «возрастных».
Также ежемесячно на постоянной основе происходит доплата до минимального размера пенсии лицам, достигшим 65 лет, сообщают в ПФУ, ссылаясь на рассказ начальницы ГУ Пенсионного фонда Украины в Волынской области Леси Неклесы «Суспільному».
По словам чиновницы, в июле пересчитали пенсии 236 пенсионерам, которым исполнилось 65 лет. В общей сложности на учете состоят 41 026 пенсионеров, которым установлен минимальный размер пенсии по возрасту в размере 40% от величины минимальной заработной платы.
Для того чтобы автоматически получить перерасчет, должны быть выполнены определенные требования. Его не проводят работающим пенсионерам, пенсионерам с недостаточным страховым стажем (менее 35 лет для мужчин, менее 30 лет для женщин) и если размер пенсии по возрасту превышает 3200 гривен. Тем, кто работает, перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения.
Также в июле пересчитаны выплаты 683 пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, 472 пенсионерам в возрасте 75 лет и 151 пенсионеру в возрасте 80 лет. Компенсационные «возрастные» выплаты не начисляются тем, кто получает пенсию более 10340,35 грн.
Материал «Базовая соцпомощь, проверки переселенцев и техосмотр по-новому: что изменится для украинцев с 1 июля» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Pixabay140
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