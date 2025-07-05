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Дети могут докупить для родителей страховой стаж, которого не хватает для выхода на пенсию: в ПФУ разъяснили, как это сделать
В 2025 году для ухода на пенсию в 60 лет необходимо иметь минимум 32 года страхового стажа. Если стажа не хватает, его можно докупить, что особенно актуально для родственников, желающих помочь родителям.
Докупить страховой стаж может любое лицо, которое еще не является пенсионером, путем добровольного участия в системе пенсионного страхования. Это регулируется статьей 12 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Купить стаж можно за периоды с 2004 года, когда человек не был трудоустроен или зарегистрирован как ФЛП. Важно: нельзя докупить стаж за период до 2004 года, а также за периоды, когда лицо было застраховано, но не платило взносы (например, во время декретного отпуска или обучения). Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда в Волынской области.
Как оформить договор?
Оформить договор добровольного участия можно двумя способами:
• Оффлайн: обратиться в отделение налоговой или Пенсионного фонда.
• Онлайн: через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.
Онлайн-инструкция:
1. Авторизуйтесь через КЭП, «Дія.Підпис» или GOV.ID.
2. Перейдите в раздел «Коммуникация по ПФУ» и выберите «Договор на добровольное участие».
3. Заполните данные лица, за которое приобретаете стаж.
4. Укажите, что взнос платите вы.
5. Подпишите договор электронной подписью и отправьте.
6. Оплатите взнос через платежный сервис.
Стоимость и оплата
В 2025 году минимальный месячный взнос составляет 1760 грн. (22% от минимальной зарплаты 8000 грн.). Для докупки стажа за прошедшие периоды месяц стажа стоит 3520 грн (двойной тариф). Оплату за такой период следует внести одной суммой в течение 10 дней после заключения договора.
После оплаты стаж автоматически фиксируется в системе и его можно проверить в личном кабинете ПФУ.
«Если договор заключен на срок не менее одного года — взносы уплачиваются постепенно. Ежемесячная сумма единого взноса не может быть меньше минимального размера единого взноса (минимальная сумма единого взноса составляет 1760 грн)», — уточняют в Главном управлении ПФУ в Волынской области.
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