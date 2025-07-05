Дети могут докупить для родителей страховой стаж, которого не хватает для выхода на пенсию: в ПФУ разъяснили, как это сделать

В 2025 году для ухода на пенсию в 60 лет необходимо иметь минимум 32 года страхового стажа. Если стажа не хватает, его можно докупить, что особенно актуально для родственников, желающих помочь родителям.

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Докупить страховой стаж может любое лицо, которое еще не является пенсионером, путем добровольного участия в системе пенсионного страхования. Это регулируется статьей 12 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Купить стаж можно за периоды с 2004 года, когда человек не был трудоустроен или зарегистрирован как ФЛП. Важно: нельзя докупить стаж за период до 2004 года, а также за периоды, когда лицо было застраховано, но не платило взносы (например, во время декретного отпуска или обучения). Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда в Волынской области.

Как оформить договор?

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Оформить договор добровольного участия можно двумя способами:

• Оффлайн: обратиться в отделение налоговой или Пенсионного фонда.

• Онлайн: через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

Онлайн-инструкция:

1. Авторизуйтесь через КЭП, «Дія.Підпис» или GOV.ID.

2. Перейдите в раздел «Коммуникация по ПФУ» и выберите «Договор на добровольное участие».

3. Заполните данные лица, за которое приобретаете стаж.

4. Укажите, что взнос платите вы.

5. Подпишите договор электронной подписью и отправьте.

6. Оплатите взнос через платежный сервис.

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Стоимость и оплата

В 2025 году минимальный месячный взнос составляет 1760 грн. (22% от минимальной зарплаты 8000 грн.). Для докупки стажа за прошедшие периоды месяц стажа стоит 3520 грн (двойной тариф). Оплату за такой период следует внести одной суммой в течение 10 дней после заключения договора.

После оплаты стаж автоматически фиксируется в системе и его можно проверить в личном кабинете ПФУ.

«Если договор заключен на срок не менее одного года — взносы уплачиваются постепенно. Ежемесячная сумма единого взноса не может быть меньше минимального размера единого взноса (минимальная сумма единого взноса составляет 1760 грн)», — уточняют в Главном управлении ПФУ в Волынской области.

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