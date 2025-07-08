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Собиралась взорвать популярную гостиницу в Ровно: СБУ задержала агентку россии
В Украине продолжается борьба с коллаборантами. Служба безопасности Украины задержала агентку рф, которая по заказу врага собиралась взорвать популярную гостиницу в Ровно. Об этом сообщили в ведомстве.
«Контрразведка Службы безопасности предотвратила кровавый теракт против гражданского населения на западе Украины. По результатам действий на опережение в Ровно задержана агентка россии, которая готовила взрыв в одном из самых популярных отелей региона. По материалам дела, фигурантка по заказу российских спецслужб оставила самодельное взрывное устройство (СВУ) в одном из номеров комплекса. Для видеофиксации подрыва женщина установила в комнате миникамеру с удаленным доступом для оккупантов. В дальнейшем рашисты планировали дистанционно активировать СВУ с помощью звонка на телефон, которым была снаряжена взрывчатка», — говорится в сообщении.
Контрразведчики СБУ задержали российскую агентку «на горячем», когда она спешно уезжала из гостиницы.
«Также Служба безопасности обезвредила СВУ. Как установило расследование, подготовкой теракта занималась 49-летняя местная жительница, которую оккупанты завербовали через сайт знакомств. После вербовки агентка получила координаты схронов, из которых забрала готовую взрывчатку и ключ от гостиничного номера, заранее забронированного на подставное лицо. В то же время террористка по инструкции российского спецслужба приобрела на хозяйственных рынках подручные средства для изготовления еще одного СВУ для новых терактов», — сообщили в СБУ.
При обысках в доме задержанной изъят телефон с доказательствами ее работы на врага и компоненты для второй взрывчатки. Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении. Злоумышленница находится под стражей.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Запорожье предотвратили теракт против «азовцев».360
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