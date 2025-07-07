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В Запорожье предотвратили теракт против «азовцев» (фото)
Недавно в Киеве едва не погиб военнослужащий «Азова», которого девушка пригласила на свидание и чуть не взорвала — парню чудом удалось отскочить от заминированного скутера. А в Запорожье покушение на воинов-«азовцев» готовили двое мужчин, завербованных россиянами.
«По результатам спецоперации в Запорожье задержаны два российских агента, которые готовили подрыв бойцов 12-й бригады спецназначения „Азов“ Национальной гвардии Украины. Как установило расследование, по заказу фсб фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство (СВП) под служебное авто „азовцев“, которые воюют на передовой», — сообщают в СБУ.
На сотрудничество с россиянами пошли мужчины, неоднократно отбывавшие наказание за разбой и наркоторговлю. К преступной деятельности их привлекли через жену одного из них — женщина проживает во временно оккупированном Бердянске и работает на россиян.
Злоумышленники изготовили СВУ и отследили авто украинских воинов. Они планировали установить рядом с авто военных скрытую камеру с онлайн-трансляцией для российских заказчиков, чтобы сотрудники фсб смогли дистанционно активировать СВУ. Но украинская спецслужба заранее разоблачила агентов россиян. Сейчас им сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 263 (незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленников заключили под стражу, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
А другой житель Запорожья, заложивший взрывчатку под автомобиль в Одессе, может сесть на 12 лет. Этот случай произошел 5 июля.
22-летнего парня россияне завербовали для совершения теракта, в результате которого пострадал гражданский мужчина. Его с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали, а транспортное средство, под которым находилось СВУ, полностью уничтожен.
Совершив теракт, российский агент пытался уехать из Одесской области, надеясь «залечь на дно», но его задержали «по горячим следам».
Ранее в Харькове задержали 19-летнюю девушку, которая передала военным ВСУ «волонтерсткую помощь» — заминированный мотороллер. Она может сесть в тюрьму пожизненно — харьковчанке инкриминируют ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека).
Фото СБУ137
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