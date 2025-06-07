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Действовали по заказу из россии: задержаны вражеские агенты, пытавшиеся убить прокурора в Днепре (фото)
В Украине продолжается борьба с коллаборантами. Служба безопасности Украины и Национальная полиция «по горячим следам» задержали двух агентов российских спецслужб, взорвавших авто сотрудника прокуратуры в Днепре. Об этом сообщили в СБУ.
«Служба безопасности Украины и Национальная полиция за считанные часы установили и задержали двух агентов российских спецслужб, которые 6 июня этого года совершили теракт в Днепре. Установлено, что они причастны к подрыву самодельного взрывного устройства (СВУ) под автомобилем одного из сотрудников местной прокуратуры. В результате этого преступления правоохранитель получил легкие телесные повреждения, а его транспортное средство полностью уничтожено. По данным медиков, в настоящее время жизни прокурора ничего не угрожает. Как установило расследование, вражескими агентами оказались 2 мужчин, которых рф завербовала через Телеграм-каналы по поиску „легких денег“», — говорится в сообщении.
Сначала задачей коллаборантов было установить слежку за «потенциальной целью» и отчитываться о его графике дня и маршрутах передвижения.
«Далее, по указанию куратора, один из агентов должен был заложить СВУ под автомобиль прокурора и осуществить фото- и видеофиксацию последствий теракта. Сейчас оба задержанных дают правоохранителям обличительные показания на своего куратора и подрывную работу в интересах рф. Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 12 лет», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в штурмовом полку ВСУ обнаружили «крота» фсб, которого россияне использовали как маяк.
Фото: Офис Генерального прокурора, Telegram-канал «Оперативний ЗСУ»105
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