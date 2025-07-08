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Деньги

Часть украинцев могут получить надбавку к пенсии в размере 5050 грн: кто имеет право

17:11 8 июля 2025
Люди, которых преследовал советский режим, могут получить надбавку к пенсии, фото https://ru.freepik.com/

Украинские пенсионеры, кроме самой пенсионной выплаты, рассчитываемой по формуле, имеют право на доплаты и надбавки к пенсии.

В частности, к доплатам относится специальная доплата к пенсии в размере нескольких тысяч гривен людям, которые боролись за государственную независимость Украины в XX веке и подверглись политическим преследованиям со стороны коммунистического тоталитарного режима, напоминает «На пенсии».

В 2025 году такая надбавка составляет 5050 гривен. Ее могут получить участники освободительного движения, которые в годы советской власти были безосновательно:
- заключены в тюрьмы;

- направлены в психиатрические учреждения;

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- иным образом репрессированы и впоследствии официально реабилитированы.

Чтобы получить надбавку к пенсии за особые заслуги, нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд вместе с документами, подтверждающими статус реабилитированного лица.

Надбавку установят со дня подачи заявления или с момента получения права на надбавку, если заявление подано в течение 12 месяцев после его получения.

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В случае, если пенсионер имеет право сразу на несколько надбавок по статье 1 Закона Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», назначается только одна надбавка, максимальная.

Мы также рассказывали, как оформить пенсию, если не хватает страхового стажа.

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