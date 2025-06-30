Доплаты за возраст и не только: на какие дополнительные деньги могут рассчитывать пенсионеры в июле

Несмотря на то, что повышение пенсий в июле не предусмотрено, украинские пенсионеры могут рассчитывать на деньги от международных организаций, а также на «возрастные» доплаты.

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Что касается «возрастных» надбавок, то в июле увеличатся выплаты у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главное условие, чтобы пенсия у человека не была выше 10 340,35 грн.

Возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:

- лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн;

- лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн;

- лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, — в размере до 570 грн.

Также вместе с пенсией граждане, обладающие этим правом, могут получать дополнительные деньги за проживание в зоне радиоактивного загрязнения.

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В частности, доплата в размере прожиточного минимума для неработающих (в 2025 году это 2361 грн), назначается пенсионерам, которые:

- проживали в зонах обязательного или добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года;

- имеют статус лица, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

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Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 40% от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2025 году это 944 грн).

Для получения такой ежемесячной надбавки к пенсии гражданам нужно удовлетворять следующим критериям:

- достичь 80 лет и старше;

- самостоятельно проживать;

- нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;

- получать пенсию по возрасту.

Если гражданину выплачивают пенсию, например по инвалидности, он не будет иметь права на такой вид доплаты. Необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена выводами врачей и документально подтверждена.



На надбавки к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума имеют право почетные доноры Украины, безвозмездно осуществившие донацию крови в суммарном количестве, равном 40 максимально допустимым дозам, или плазмы крови в суммарном количестве, равном 60 максимально допустимым дозам.

В 2025 году общий показатель прожиточного минимума — 2920 грн. Следовательно, сумма надбавки для почетных доноров составляет 292 грн. в месяц.



Если пенсионер самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей, он имеет право на получение ежемесячных доплат в размере 150 грн. за каждого ребенка. Обязательными условиями для получения такой доплаты являются получение пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет. Кроме того, пенсионер не должен работать и не заниматься предпринимательской деятельностью.

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Надбавку выплачивают, пока детям-иждивенцам не исполнится 18 лет.

Также стоит отметить, что заботящиеся о таких детях пенсионеры обязаны сообщать в ПФУ, если они нашли работу или уже занялись бизнесом как ФЛП. В таких случаях надбавку платить прекращают.

Ранее «ФАКТЫ» писали, кто может получить доплату к пенсии в размере 470 грн за сверхурочный стаж.

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