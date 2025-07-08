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Украинцам готовят новую минималку и пенсии: какие суммы обещают в Кабмине
Согласно Бюджетной декларации, на 2025−2027 годы, в 2026-м прогнозируется повышение минимальной заработной платы с 8000 до 8688 грн. В то же время минимальная пенсия увеличится с 2361 до 2564 грн.
Об этом напоминает издание OBOZ.UA.
Повышение минимальной заработной платы запланировано следующим образом:
с 1 января 2026 года — 8688 грн;
с 1 января 2027 года — 9374 грн;
с 1 января 2028 — 10 059 грн.
А также повышение должностного оклада работника и тарифного разряда Единой тарифной сетки:
с 1 января 2026 года — 3470 грн;
с 1 января 2027 года — 3744 грн;
с 1 января 2028 года — 4018 грн.
Но это не решит проблему. Уже сейчас уровень фактического прожиточного минимума (стоимость минимально необходимой корзины товаров и услуг) составляет более 11 тысяч гривен (на февраль 2025 года было 10,6 тысяч гривен).
Федерация профсоюзов Украины предоставила свои предложения в бюджет: установить минимальную заработную плату с 1 января 2026 года не ниже 50% прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2025 года. Речь идет о минимальной заработной плате ориентировочно в 12195 грн.
Но пока это требование выглядит нереалистично.
Кроме минимальной заработной платы, в следующем году также возрастет и минимальная пенсия. Если в этом году украинские пенсионеры получают не менее 2361 грн, то уже в следующем году эта цифра вырастет до 2564 грн. Но, как и в случае с индексацией минимальной заработной платы, этого недостаточно даже для обеспечения уровня физиологической выживаемости.
Также напомним, что в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет будет увеличен с 32 до 33 лет. В то же время, для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.
Как оформить пенсию при недостатке стажа, читайте в нашем материале.203
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