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В Украине вырастет минимальная зарплата: что решил Кабмин
Пока пенсионеры решают, стоит ли им подавать заявление на получение дополнительно 800 грн к пенсии, правительство приняло новое решение, которое повлияет на минимальную заработную плату и минимальную пенсию в Украине. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 27 июня 2025 г. № 774.
В частности, в документе Кабинет министров предлагает в проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы поднять размер минимальной зарплаты, которая сейчас заморожена на уровне 8000 гривен.
Согласно документу, при формировании расходной части госбюджета на 2026−2028 годы будут учтены следующие показатели:
минимальной заработной платы:
с 1 января 2026 года в размере 8 688 гривен;
с 1 января 2027 года в размере 9374 гривны;
с 1 января 2028 года в размере 10 059 гривен.
Также будет принят во внимание должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки:
с 1 января 2026 года в размере 3 470 гривен;
с 1 января 2027 года в размере 3744 гривны;
с 1 января 2028 года в размере 4018 гривен.
Как известно, в 2025 году оплата труда работников бюджетной сферы производится на основе должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки, остающегося на уровне декабря 2024 года, — 3195 гривен.
Поэтому повышение показателей произойдет с учетом прогнозного индекса потребительских цен (на 2026 год — 108,6%).
Также отметим, что в прошлом году Кабмин в бюджетной декларации на 2025−2027 года предложил заморозить минимальную зарплату и прожиточный минимум на уровне 2024 года. От них зависят размеры зарплат и социальных выплат.
Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе за апрель 2025 года допускает повышение минимальной зарплаты уже в следующем году. Кроме того, НБУ отметил, что ожидает, что средняя минимальная зарплата в 2026 году вырастет с 8000 гривен до 8370 гривен, а в 2027 году — до 8950 гривен.
Как писали «ФАКТЫ», недавно правительство приняло важное решение о пенсиях, которые выплачивает «Ощадбанк».3410
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