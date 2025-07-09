Умер знаменитый украинский композитор Игорь Поклад

В среду, 9 июля, скончался известный композитор, Герой Украины Игорь Поклад. Ему было 83 года. О смерти выдающегося украинца сообщила его жена.

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«Вот и все… Любила, люблю и буду любить всегда… Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста… За его бессмертную душу…», — написала жена Светлана Поклад.

Поклад умер ночью после продолжительной болезни. Последние дни он провел дома в Ворзеле, сообщает издание «Гордон».



Дата похорон пока неизвестна.

Игорь Поклад родился 10 декабря 1941 года в городе Фрунзе (теперь Бишкек, Кыргызстан) в семье кадрового военного во время эвакуации.

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Он сочинил более 150 песен. Песни на музыку композитора стали народными.

«Ой, летели дикие гуси», «Мама, вечер догорает», «Скрипка играет», «Течет вода», «Зелен клен» — это лишь некоторые из песен, написанных Покладом более 40 лет назад. Они стали украинскими хитами, которые поет уже третье поколение артистов.

Композитор Игорь Поклад — заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины.

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В 2021 году был отмечен званием Герой Украины, а в 2024 году — Национальная легенда Украины.

В 2014 году Поклад перенес несколько сложных операций. После начала «большой» войны пережил российскую оккупацию в Киевской области, где вместе с женой неделями жил в подвале. Впоследствии его эвакуировали вместе с другими жителями города.

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