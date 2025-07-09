Дженнифер Гарнер покорила публику появлением с возлюбленным: бывший не слишком обрадовался

Дженнифер Гарнер заметили с ее возлюбленным Джоном Миллером. 53-летняя актриса, родившая троих детей — Вайолет, Серафину и Сэмюэля — в браке с Беном Аффлеком, наслаждалась непринужденной прогулкой с бойфрендом в выходные.

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Актриса была в сливочно-желтой футболке с темно-синими леггинсами, в зеленых носках и черных кроссовках. Она дополнила свой туалет джинсовой голубой бейсболкой и большими солнцезащитными очками.

Это появление произошло вскоре после того, как 52-летнего Аффлека видели хмурым в другом месте города сразу после выхода нового трека Дженнифер Лопес Wreckage of You. Актер был одет в белую футболку под синей рубашкой на пуговицах, в сочетании с темными джинсами и кроссовками Jordan.

Гарнер встречается с Миллером с 2018 года, в том же году она окончательно оформила свой развод с Аффлеком.

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Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес спела о своей боли от «разрушения» брака с Беном Аффлеком.

Фото Рeople

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