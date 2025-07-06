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Дженнифер Лопес спела о своей боли от «разрушения» брака с Беном Аффлеком

21:30 6 июля 2025
Дженнифер Лопес

Звездная певица Дженнифер Лопес, вызвавшая безумный ажиотаж очередным взлетом карьеры, представила шесть новых песен для 30 поклонников на вечеринке прослушивания в Лос-Анджелесе. Среди шести песен была одна, которая стала главной темой разговоров благодаря своему тексту: «Wreckage of You» («Обломки тебя»). Новая песня звезды будто рассказывает о ее недолгом браке с Беном Аффлеком, пишет издание The News.

Участник вечеринки Эдгардо Луис Ривера рассказал, что обсуждаемая песня является поп-балладой, которую, по словам Лопес, она написала и записала в соавторстве всего две недели назад.

«Она сказала, что лежала в постели после долгого дня репетиций нового тура, когда ей пришла в голову идея песни, — рассказал Ривера историю создания песни. — Она вспомнила, что прошлый год был очень трудным для нее как в личном, так и в профессиональном плане. Ей пришлось отменить тур и сосредоточиться на себе. Перенесемся на год позже, и она чувствует себя лучше и сильнее, чем когда-либо, поэтому она хотела написать песню о том, как выйти из плохой ситуации гораздо сильнее».

Ривера также поделился с изданием, что 55-летняя певица «постоянно думала о слове «разрушение», потому что оно означает уничтожение, но она не была уничтожена. На самом деле текст песни таков: «Я сильнее после твоих руин».

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Ранее сообщалось, что скандальный рэппер Дидди готовит для Дженнифер Лопес взрывную месть.

Фото: Getty Images

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