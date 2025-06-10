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Одну Дженнифер потерял, а другую не смог вернуть: Бен Аффлек «остался ни с чем»
Похоже, голливудская знаменитость Бен Аффлек «перехитрил» сам себя: он расстался с Дженнифер Лопес, которая смогла наконец начать восстанавливать свою карьеру.
При этом Аффлек вел себя так, будто бы хотел вернуть другую бывшую жену — Дженнифер Гарнер, пишет TMZ.
Долгое время между ними происходили чудеса: то их видели в объятиях друг друга — причем совсем не дружеских, то инсайдеры с восторгом говорили о предстоящей свадьбе Джен с Джоном Миллером.
Короче говоря, одни слухи противоречили другим, и до последнего публика сомневалась, действительно ли Гарнер выйдет замуж, или все же вернется к бывшему мужу и отцу своих детей.
Однако недавно опубликованные фото страстного поцелуя Гарнер и Миллера все расставили по своим местам: никуда возвращаться актриса не собирается.
Некоторые из окружения Аффлека и Гарнер при этом настаивают: отношения экс-супруги по-прежнему прекрасны. Просто, по-видимому, после серьезного разговора с Миллером актриса решила не подливать масла в огонь и меньше появляться на публике с Беном.
Тем временем Дженнифер Лопес взялась за смелые дизайнерские проекты. Она занялась масштабным ремонтом своего нового поместья Гидден-Гиллз, который стоит 21 миллион долларов.
Фото из соцсети119
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