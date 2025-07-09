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Ведущие ІТ-компании объединились для создания AI-экосистемы: что решили на первой стратегической сессии
1 июля состоялась первая стратегическая сессия AI-комитета Ассоциации IT Ukraine — новой экспертной платформы, объединяющей лидеров отрасли для развития искусственного интеллекта в Украине.
Среди участников — более 15 представителей ведущих компаний, в том числе AgriChain, KNESS, UCLOUD, GigaCloud, N-iX, Sigma Software, IT-Enterprise, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а также генеральный партнёр комитета — Favbet Tech, также являющийся партнером технологического подкаста «Закрыл Раунд».
В рамках стратегической сессии были рассмотрены следующие темы: GR и правовое регулирование — участники обсудили законодательные барьеры и стандарты ИИ; образование и развитие талантов в сфере ИИ.
Одной из ключевых тем стала интеграция AI в приоритетные направления IT-индустрии — участники проанализировали, как искусственный интеллект трансформирует смежные сектора экономики, открывает новые бизнес-возможности и стимулирует развитие инноваций.
«AI-комитет — это одновременно экспертная платформа и инструмент, который должен влиять на формирование политики и развитие технологической среды в стране», — отметила исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук.
Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech и один из инициаторов создания AI-комитета, отметил: «Цель комитета — переосмыслить подходы к развитию отрасли и создать условия для формирования конкурентной AI-экосистемы в Украине. Первая стратегическая сессия положила начало этому процессу».
В Ассоциации сообщили, что подобные сессии будут проходить на регулярной основе и вовлекать всё больше компаний. Помимо AI, в рамках IT Ukraine сейчас действуют еще четыре отраслевых комитета — EdTech, FinTech, CyberTech и AgriTech. Компания FAVBET Tech присоединилась к IT Ukraine летом 2022 года и с тех пор является постоянным партнёром отраслевых инициатив и мероприятий Ассоциации.
Напомним, что ранее Favbet Foundation и FAST подвели итоги первого этапа учений по первой помощи для спортивного сообщества Украины.
Фото FAVBET Tech23
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