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Общество и люди

Должны исправлять «перекосы»: министр социальной политики рассказала о недостатках системы спецпенсийа

9:24 10 июля 2025
Оксана Жолнович анонсировала реформу системы спецпенсий. Фото facebook.com/OksanaZholnovych

Кабинет министров планирует изменения в системе спецпенсий не только потому, что сейчас в нашей стране каждый пятый пенсионер получает спецпенсии, на что государство должно тратить все больше средств.

Об этом заявила министерша социальной политики Оксана Жолнович в подкасте Центра экономической стратегии.

По ее словам, отдельные категории пенсионеров пользуются тремя типами льгот:

  • возможностью досрочного выхода на пенсию;
  • сниженным страховым стажем;
  • повышенным уровнем замещения заработка.

Но ни в одной стране Европы такой объем привилегий давно не предоставляется.

Кроме того, если обычная солидарная пенсия покрывает примерно 40% предыдущего заработка человека, то лица со спецпенсиями получают не менее 70%, а иногда до 90% по решению суда.

К тому же еще один «перекос» в пенсионной системе Жолнович видит в том, что когда человек, уже 10−15 лет находящийся на пенсии, подает заявление на перерасчет, ему производят перерасчет, и назначают выплаты на основе заработной платы того, кто сейчас работает на аналогичной должности.

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«Но это нонсенс. Берем ГСЧС 20 лет назад и сейчас — это же разные вызовы. Берем кадровых военных. 20 лет назад это было максимум марширование по плацуа и сегодня, когда люди из окопов не вылезают. Мы это должны исправлять», — подчеркнула она.

Таких «перекосов» чиновница видит немало, и над исправлением ситуации сейчас ведется работа.

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«Мы сейчас над этим работаем и уже проработали механизм, который позволит избежать этих искажений. Но задача сейчас зайти с этим законопроектом в Верховную Раду и чтобы он был там успешным», — добавила чиновница.

Ранее в ПФУ объясняли, как выйти на пенсию по возрасту, если человеку не хватает страхового стажа.

Фото со страницы Оксаны Жолнович в соцсетях

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