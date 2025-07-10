Должны исправлять «перекосы»: министр социальной политики рассказала о недостатках системы спецпенсийа

Кабинет министров планирует изменения в системе спецпенсий не только потому, что сейчас в нашей стране каждый пятый пенсионер получает спецпенсии, на что государство должно тратить все больше средств.



Об этом заявила министерша социальной политики Оксана Жолнович в подкасте Центра экономической стратегии.



По ее словам, отдельные категории пенсионеров пользуются тремя типами льгот:

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возможностью досрочного выхода на пенсию;

сниженным страховым стажем;

повышенным уровнем замещения заработка.

Но ни в одной стране Европы такой объем привилегий давно не предоставляется.

Кроме того, если обычная солидарная пенсия покрывает примерно 40% предыдущего заработка человека, то лица со спецпенсиями получают не менее 70%, а иногда до 90% по решению суда.

К тому же еще один «перекос» в пенсионной системе Жолнович видит в том, что когда человек, уже 10−15 лет находящийся на пенсии, подает заявление на перерасчет, ему производят перерасчет, и назначают выплаты на основе заработной платы того, кто сейчас работает на аналогичной должности.

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«Но это нонсенс. Берем ГСЧС 20 лет назад и сейчас — это же разные вызовы. Берем кадровых военных. 20 лет назад это было максимум марширование по плацуа и сегодня, когда люди из окопов не вылезают. Мы это должны исправлять», — подчеркнула она.

Таких «перекосов» чиновница видит немало, и над исправлением ситуации сейчас ведется работа.

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«Мы сейчас над этим работаем и уже проработали механизм, который позволит избежать этих искажений. Но задача сейчас зайти с этим законопроектом в Верховную Раду и чтобы он был там успешным», — добавила чиновница.

Ранее в ПФУ объясняли, как выйти на пенсию по возрасту, если человеку не хватает страхового стажа.

Фото со страницы Оксаны Жолнович в соцсетях

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