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Должны исправлять «перекосы»: министр социальной политики рассказала о недостатках системы спецпенсийа
Кабинет министров планирует изменения в системе спецпенсий не только потому, что сейчас в нашей стране каждый пятый пенсионер получает спецпенсии, на что государство должно тратить все больше средств.
Об этом заявила министерша социальной политики Оксана Жолнович в подкасте Центра экономической стратегии.
По ее словам, отдельные категории пенсионеров пользуются тремя типами льгот:
- возможностью досрочного выхода на пенсию;
- сниженным страховым стажем;
- повышенным уровнем замещения заработка.
Но ни в одной стране Европы такой объем привилегий давно не предоставляется.
Кроме того, если обычная солидарная пенсия покрывает примерно 40% предыдущего заработка человека, то лица со спецпенсиями получают не менее 70%, а иногда до 90% по решению суда.
К тому же еще один «перекос» в пенсионной системе Жолнович видит в том, что когда человек, уже 10−15 лет находящийся на пенсии, подает заявление на перерасчет, ему производят перерасчет, и назначают выплаты на основе заработной платы того, кто сейчас работает на аналогичной должности.
«Но это нонсенс. Берем ГСЧС 20 лет назад и сейчас — это же разные вызовы. Берем кадровых военных. 20 лет назад это было максимум марширование по плацуа и сегодня, когда люди из окопов не вылезают. Мы это должны исправлять», — подчеркнула она.
Таких «перекосов» чиновница видит немало, и над исправлением ситуации сейчас ведется работа.
«Мы сейчас над этим работаем и уже проработали механизм, который позволит избежать этих искажений. Но задача сейчас зайти с этим законопроектом в Верховную Раду и чтобы он был там успешным», — добавила чиновница.
Ранее в ПФУ объясняли, как выйти на пенсию по возрасту, если человеку не хватает страхового стажа.
Фото со страницы Оксаны Жолнович в соцсетях251
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