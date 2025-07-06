Кабмин готовит изменения в системе спецпенсий: что хотят поменять

В начале этого года Кабмин предпринял определенные шаги по ограничению размеров пенсий, начисляемых по специальным законам — ввел коэффициенты для расчета пенсий, превышающих 10 минимальных.

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По словам заместителя министра соцполитики Дарии Марчак, в Украине почти каждый пятый пенсионер получает спецпенсии. Как сообщает «Укринформ», речь идет о людях, работавших в шести сферах: шахтеры, прокуратура, судьи, «чернобыльцы» и лица, уволенные с военной службы.

Законы, регулирующие пенсионные вопросы спецпенсионеров, существенно отличаются от положений Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Во-первых, для тех, кто получает выплаты не по общему закону, предусматривающему выход на пенсию по возрасту с 60 лет при наличии необходимого страхового стажа, некоторые спецпенсионеры могут выходить на заслуженный отдых в 45, а иногда и в 40 лет. И требования к наличию страхового стажа гораздо мягче — не от 30 лет, а 20−25 лет.

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По словам чиновницы, существующие номы позволяют «вымывать» людей трудоспособного возраста с рынка труда, испытывающего значительный дефицит рабочей силы.

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Еще один момент — формулы, по которым исчисляются пенсии.

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«По общему пенсионному закону коэффициент замещения (доля заработной платы, которая покрывается пенсионной выплатой) должен составлять не менее 40%. К примеру, у шахтеров это 80%, у силовиков — 65%, у прокуроров — 60%, у судей — 50%. Местами фактические коэффициенты могут превышать и 100%. К примеру, у нас есть решение судов, по которым прокурор при заработной плате в 13 тыс. грн получил пенсию в 97 тыс. грн», — отметила Марчак и добавила, что у прокурорских пенсионеров есть еще и дополнительные льготы — возможность получать параллельно с заработной платой пенсию за выслугу лет.

Замминистра соцполитики подчеркнула, что эту норму планируют исключитья из законодательства — соответствующий проект закона готовится ко второму чтению в Верховной Раде.

Собственно, правительство хочет реформировать всю систему спецпенсий. Так, предлагается ввести отдельные профессиональные системы, повышенные выплаты в которых будут обеспечены повышенными размерами взносов в них.

Напомним, что народный депутат Украины Даниил Гетманцев заявлял, что средняя пенсия в Украине должна быть не ниже 40% от средней зарплаты. Для этого, прежде всего, необходимо детенизировать зарплаты, отменить спецпенсии до введения обязательного накопительного уровня пенсионной системы.

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Фото Pixabay

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