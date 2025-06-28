«Разжуют и выплюнут»: Бен Аффлек отреагировал на слухи о новом романе Лопес

У Дженнифер Лопес, пережившей разлуку с Беном Аффлеком, новый роман — с коллегой по съемочной площадке Бреттом Голдштейном. Однако то, что может стать ее новым счастьем, побудило бывшего мужа артистки Бена Аффлека сделать неожиданное резкое предупреждение, пишет Marca.

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Недавно 55-летнюю Дженнифер Лопес видели с 44-летним Голдштейном на вечеринке в Доминиканской Республике по случаю завершения съемок в комедии «Служебный роман». После романтического ужина пара якобы отправилась, чтобы насладиться мгновением.

Это первый случай, когда у артистки романтическая связь с кем-то после ее публичного развода с Аффлеком. Говорят, что Бен знает об этих новых отношениях и, как сообщается, послал несколько советов новому партнеру Лопес.

«Он знает, что происходит между ней и Бреттом, и не хочет лишать Дженнифер права делать все, что ей вздумается, но он считает, что Бретту следует уйти, если он знает, что для него хорошо, потому что он явно слишком очарован Дженнифер, чтобы видеть, что с ним происходит. Дженнифер строга с парнями, и Бен может это подтвердить», — сказал инсайдер.

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Кроме того, источники онлайн-издания рассказали, что Аффлек «сочувствует Бретту, он видит, что он хороший, скромный персонаж, которого… разжуют и выплюнут».

Известный актер неоднократно заявлял, что развод с Дженнифер Гарнер был самой страшной ошибкой в его жизни, оставив таким образом отношения с Дженнифер Лопес на заднем плане.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Бен Аффлек «остался ни с чем», потому что одну Дженнифер потерял, а другую не смог вернуть.

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