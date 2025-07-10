Порошенко использовал ремонт бюджетной дороги для пиара, несмотря на то, что ее разрушили фуры его завода, — Гладких

Народный депутат Петр Порошенко пиарится на ремонте сельской дороги в Винницкой области, проведенном за бюджетные средства, которую повредили грузовые автомобили его же сахарного завода. Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких в своем посте на Facebook.

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Валентин Гладких отмечает, что лидер фракции «ЕС» Петр Порошенко в погоне за уменьшением своего антирейтинга в 75% пиарится на самых мелких вещах, в частности на небольших ремонтах дорог в Винницкой области.

«Один из самых богатых олигархов страны с активами в 1,5 миллиарда долларов, самый богатый депутат, который зарабатывает больше, чем весь Европарламент, Петр Порошенко на всю страну пропиарился куском асфальта, уложенного за бюджетные деньги в селе на Виннитчине. Мелкая, на первый взгляд, история разоблачает полную политическую деградацию Порошенко как политика. Даже из такой простой вещи, как клочок асфальта в селе Городковка Винницкой области, Порошенко не мог не извлечь выгоды для себя. Дорога была уложена за бюджетные деньги возле завода Порошенко, неподалеку от улицы, которую тот назвал своей фамилией», — утверждает эксперт.

Гладких рассказывает, что сельская дорога не ремонтировалась много лет, однако причина ее состояния — повреждение транспортом предприятия олигарха.

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«Разбитая, будто после бомбардировки, по словам самого Порошенко, сельская дорога не ремонтировалась 30 лет. Подтверждают слова „гетмана“ и местные жители: были сплошные ямы. Но, в отличие от седовласого, уточняют причину: путь разбили огромные фуры сахарного завода Порошенко. То есть этот политик пропиарился на ремонте дороги, которую, по сути, разваливал 30 лет. Но сам „ледокол“ за свою каденцию не смог направить ни копейки на асфальт в селе, которое кормит всю семью Порошенко», — пишет Гладких.

Кроме того, эксперт подчеркивает, что во времена своей каденции эту дорогу, как и многие другие, Порошенко так и не смог сделать.

«Почему же олигарх так и не смог за своего президентства сделать нормальные дороги? Видимо, мешали коррупционные дела. Чего только стоит скандал с главой „Укравтодора“ Славомиром Новаком, которого сейчас судят в Польше за коррупцию. Порошенко всячески поддерживал активность Новака, который брал взятки в размере, превышающем миллион евро. Поэтому неудивительно, почему „Укравтодор“ при Порошенко выполнил лишь 50% плана Государственной целевой программы развития дорог», — отмечает эксперт.

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Гладких подчеркивает, что за время своего президентства Порошенко не сделал ничего для Городковки (населенный пункт, где расположена дорога — Авт.) и сотен таких же ОТГ, однако сейчас он там проводит свою PR-кампанию.

«Сегодня пришло время пиариться и спасать рейтинг. Поэтому и вид Петр Алексеевич имеет несколько ничтожный: как тогда, когда похвастался российским трофеем, даже не поняв, что затрофеил украинский дрон», — резюмирует Гладких.

Как сообщалось ранее, народный депутат Петр Порошенко так и не выполнил свое обещание восстановить музей Шухевича, который был разрушен «шахедом» в январе 2024 года.

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