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Порошенко подарил миллион долларов, но продолжает жаловаться, что из-за санкций не может помогать ВСУ, — Сергей Иванов
Народный депутат Петр Порошенко спекулирует на ВСУ, когда заявляет, что санкции ограничивают его в помощи армии, ведь сам параллельно выводит миллионы долларов за границу в качестве подарков. Об этом написал блогер Сергей Иванов.
Иванов приводит данные портала деклараций НАПК, согласно которым, несмотря на заявления о сложностях с деньгами на помощь ВСУ, Порошенко задекларировал подарок в размере миллион долларов.
«Не так давно олигарх жаловался, что из-за санкций за сотрудничество с рф и торговлю с ОРДЛО его помощь ВСУ будет меньше. „Не могу даже кофе на АЗС купить — заблокированные счета, наложенные аресты на активы“, — жалел Порошенко, и ему в терцию подпевали депутаты от „ЕС“: „Из-за санкций против Порошенко ВСУ на фронте не получат необходимое оружие и технику!“. Впрочем, все эти слезливые заявления не помешали выводить за границу миллионы долларов. Сразу после введения санкций Порошенко подарил 1 миллион долларов не ВСУ, а беглым сыновьям, которые с начала полномасштабного вторжения скрываются в Лондоне», — написал эксперт.
По его словам, Порошенко организовал целую схему: под видом командировки в Европу уехал на отдых с сыновьями в Турции, где и подарил миллион.
«Сначала Петр Алексеевич, под предлогом загранкомандировки, выехал на восточно-турецкий „фронт“. Там он взял штурмом побережье Анталии, где и выплатил своим „казакам“ 1 миллион долларов боевых за победоносную оборону столицы Великобритании. Еще раз: помогать ВСУ — тяжело, выводить миллионы из Украины — нет. Уже не вспоминаю о донатах, которые благотворительные структуры олигарха собирают из украинцев. Понятно, что сыновьям очень нужны карманные миллионы, поскольку жизнь в Лондоне недешевая, но дроны на фронт нужны еще больше» — отметил блогер.
По мнению Иванова, подобные действия политика — его обычная модель поведения.
«Цинизм и лицемерие у Порошенко — в крови. Вспомните, как он писал на избирательных бордах „Порошенко против путина“, получив 38 миллионов евро из москвы за три дня до выборов. Когда на встречу с родственниками замученных в Буче натянул куртку Brunello Cucinelli за 6000 долларов. Когда на съемку ролика о войне пришел в куртке Loro Piana за 18 400 евро. Когда собирал с украинцев миллиарды донатов, а затем прокручивал их через свой банк на покупку облигаций, дважды при этом зарабатывая сначала на донатах, а затем на процентах из бюджета. Когда воровал вместе с Медведчуком трубу и через третьи руки продавал свои конфеты в россии во время войны. В этом — весь Порошенко. Это его типичное поведение. Итак, когда в следующий раз он начнет ныть о притеснениях, вспомните, как он, якобы из-за санкций, остановил помощь ВСУ, а затем перегонял деньги в безопасное место за границей», — подчеркнул блогер.
Как известно, у народного депутата Порошенко были вынуждены признать его военнообязанного сына Алексея, который перед войной уехал в Лондон, уклоняющимся, фактически подтвердив нарушение им закона о мобилизации. Сделано это было для снятия ареста имущества Порошенко-младшего, наложенного за игнорирование им повесток.31
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