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Антирейтинг Порошенко побил рекорд: по данным соцопросов, 8 из 10 украинцев не доверяют политику
Уровень недоверия украинцев к лидеру «Евросолидарности», нардепу Петру Порошенко достиг максимальной отметки в 79,6%. Об этом свидетельствуют опубликованные 25 июня результаты совместного исследования сразу трех социологических учреждений — Института стратегических исследований и прогнозов Янус, Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания Барометр общественных настроений.
Так, согласно результатам опроса, Петру Порошенко скорее не доверяют или полностью не доверяют 79,6% украинцев. Полностью доверяют лидеру «Европейской солидарности» лишь 5,5% респондентов.
Резкое ухудшение отношения граждан к этому политику эксперты ранее объясняли рядом причин. Так, эксперт Петр Олещук назвал основные из них:
«Первое — это санкции и подозрение в государственной измене, связанные с многолетним сотрудничеством Порошенко с россией, обвинениями в лоббировании размещения Черноморского флота рф в Крыму, сделками со Свинарчуками и Медведчуком, торговлей углем с ОРДЛО и связями с УПЦ МП. Второе — это существенное обогащение Порошенко именно в период войны, когда нардеп прокручивал донаты украинцев через свой банк под проценты и зарабатывал на военных облигациях. Цинизма добавляет то, что заработок этот не просто на народе, но и на крови. Третье — лицемерие, когда пиар-акции Порошенко контрастируют с его реальными действиями. Дроны, купленные на донаты украинцев, лежат на складах. Их нельзя передать военным, пока Порошенко не вернется с отдыха за границей, чтобы снять драматическое видео», — пояснил Олещук.
По мнению политолога Валентина Гладких, рост недоверия к Порошенко означает, что украинцы требуют справедливого наказания для политика.
«Именно такие показатели свидетельствуют о том, что люди верят следствию и закону, а не Порошенко. А он предал. И не просто предал. Он променял Украину на кровавые деньги путина. Он обнимал диктатора, а потом со слезами награждал героев посмертно, а потом снова торговал с россией. Его дети променяли Украину на лакшери-жизнь в Лондоне. Для него государство, как и для путина — источник ресурсов. Поэтому люди четко сигнализируют: Порошенко — не жертва, он — соучастник преступлений», — отметил эксперт.
Опрос проводился по всей Украине кроме оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия с 6 по 11 июня 2025 года методом личного интервью. В нем приняли участие 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность примерно равна 2,6%.
Как сообщалось, Петр Порошенко под видом командировки в немецкий город Висбаден для участия в заседании межпарламентского совета Украина — НАТО на самом деле провел с семьей время на отдыхе в Турции. Там он подарил 1 миллион долларов США своим детям, среди которых — военнообязанный сын Порошенко Алексей. Последний — официально признан уклонистом: вместе с братом они выехали из Украины в Лондон перед полномасштабным вторжением.38
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