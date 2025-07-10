Стрельцам — «Королева Кубков», Львам — «Туз Пентаклев», а Овнам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 11 июля

В четверг, 10 июля, Вселенная готовит очень щедрую награду для представителей некоторых знаков Зодиака. А чего ждать всем людям в последний рабочий день недели рассказали карты Таро, пишет slovofraza.com.

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Козерог — «Рыцарь Мечей»

Ваша борьба подходит к концу, начинается фаза обновления. Отпустите напряжение и сосредоточьтесь на новых целях. Совет карт: Завтра продолжайте двигаться вперед — с легкостью и верой в себя.

Водолей — «Десятка Кубков»

Пятница станет гармоничным и радостным днем, наполненным душевным теплом. Совет карт: Завтра вашей задачей будет ценить то, что у вас уже есть. Гармония требует внимания и благодарности.

Рыбы — «Девятка Пентаклей»

Пятница обещает неожиданную прибыль или приятный бонус. Возможно, вас отметят за прежний поступок. Совет карт: Завтра стоит показать, что вы готовы к следующему этапу жизни, и Вселенная вас поддержит.

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Овен — «Маг»

Вас ждет напряженный, но продуктивный день, требующий концентрации и изобретательности. Совет карт: Завтра для вас главное — сохранять веру в себя и не бояться проявить инициативу.

Телец — «Король Жезлов»

Пятница принесет прилив энергии и уверенности. Важно уметь владеть своими силами. Совет карт: Завтра используйте свою силу для созидания, а не для давления, и тогда день принесет свои плоды.

Близнецы — «Девятка Кубков»

Вы наконец-то почувствуете облегчение после эмоционального спада, возвращаясь к спокойствию и позитиву. Совет карт: Завтра не бойтесь говорить о своих чувствах — это пойдет вам на пользу.

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Рак — «Пятерка Жезлов»

Вы столкнетесь с ситуацией, в которой придется сделать непростой выбор. Совет карт: Завтра не бойтесь просить поддержки — рядом есть люди, которые готовы помочь.

Лев — «Туз Пентаклей»

Рекомендуется обратить внимание на внутреннее равновесие и восстановить его. Совет карт: Завтра для вас главным будет не мелочиться и не поддаваться панике.

Дева — «Императрица»

Вам следует быть особенно внимательны к своим словам и действиям, проявив доброту и эмпатию. Совет карт: Завтра следует помнить: ваш путь к внутренней гармонии — доброта к другим и любовь.

Весы — «Шестерка Жезлов»

Вы почувствуете вкус заслуженной победы, но это только промежуточный триумф. Совет карт: Вас ждут большие свершения — но только при условии, что вы не успокоитесь рано.

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Скорпион — «Сила»

Вам придется стать настоящим образцом внутреннего равновесия. Советы карт: Завтра не упускайте преимущества даже в самых острых ситуациях. Именно это сделает вас победителем в любых обстоятельствах.

Стрелец — «Королева Кубков»

Пятница станет эмоционально насыщенным днем с возможными колебаниями настроения. Совет карт: Завтра старайтесь уделить внимание своей душе — она очень ждет этого.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили гороскоп на июль для всех знаков зодиака.

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