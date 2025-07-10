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Умер легендарный экс-футболист «Карпат», забивавший за сборную Советского Союза (фото)
В четверг, 10 июля, в возрасте 67 лет умер легендарный экс-футболист, капитан и главный тренер «Карпат» Степан Юрчишин, сообщает официальный сайт львовского клуба. Ранее не стало еще одного знаменитого экс-футболиста «зелено-белых» Юрия Дубровного.
В футболке «Карпат» голеадор Юрчишин провел почти 200 матчей и забил 83 мяча, уступая в списке лучших бомбардиров клуба только Владимиру Данилюку (94 гола). В 1979 году Степан Юрчишин забил за «зелено-белых» 42 мяча в 42 поединках, установив рекорд результативности в сезоне первой лиги СССР, который так и не был побит до развала Союза.
В том же году львовянина единственного из первой лиги вызвали в сборную Советского Союза, в составе которой Юрчишин провел четыре матча и забил один мяч (в товарищеском матче румынам).
Таланта из Львова хотели видеть у себя гранды советского футбола. Валерий Лобановский звал в «Динамо», Константин Бесков — в «Спартак», а еще он мог оказаться в денежных «Шахтере» и «Зенит». Но Юрчишин был предан родным «Карпатам».
Хотя все же в «Динамо» нападающий перешел и даже провел один официальный матч. Но после операции на колене, которую Юрчишин перенес накануне перехода, он так и не смог привыкнуть к жестким нагрузкам в Киеве. Поэтому через несколько месяцев форвард вернулся в «Карпаты».
После завершения карьеры футболиста Степан Юрчишин работал главным тренером «Карпат», «Львова» и «Карпат-2», а также занимал пост спортивного директора родного клуба.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что не стало лучшего бомбардира в истории «Карпат» Владимира Данилюка, выжившего при ракетном обстреле Львова.
Фото ФК «Карпаты», риа «новости»
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