Украинские беспилотники атаковали военные предприятия в Подмосковье и Туле (видео)

В россии снова прогремели взрывы из-за атак беспилотников. Взрывы были слышны в Туле и области. Там расположены три крупнейших предприятия оборонной промышленности рф. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

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Эти три завода уже были атакованы в мае и июне этого года.

По данным местных жителей, в Туле атака пришлась на Пролетарский район. На кадрах местные жители запечатлели звуки взрывов. Съемка ведется на фоне двух высотных домов. Это многоэтажные дома на улице Хворостухина. Примерно в 1,8 и 2,3 и 2, 1 километрах от этих домов — на улице Щегловская засека расположены АО «Конструкторское бюро приборостроения», которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия, научно-производственное объединение СПЛАВ (НПО СПЛАВ), производящее реактивные системы залпового огня, и АО «Щегловский вал» — одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности, которое разрабатывает управляемое оружие для сухопутных войск, системы ПВО и боевое стрелковое оружие.

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В подмосковной Дубне БПЛА снова атаковали предприятие по разработке беспилотников «Кронштадт». Предприятие уже атаковали в мае этого года.

Как сообщает Telegram-канал Exilenova+, дроны посетили Луховичский авиационный завод имени П. А. Воронина (ЛАЗ им. П. А. Воронина) в Московской области. Было несколько попаданий в завод, последствия уточняются. Завод входит в состав АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (РСК «МиГ»). Завод имеет статус стратегического предприятия. Завод занимается: производством, сборкой, ремонтом и модернизацией военных самолетов. Основная продукция: Истребители МиГ-29, МиГ-23, МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2.

Telegram-канал Mash сообщает, что БПЛА были сбиты рядом с Курской АЭС. Взрывы и звуки прилетов слышали жители нескольких городов Курской области. Местные жители говорят: примерно в 00:40 в Беловском районе увидели вспышки в небе. Также дроны заметили над Обоянью и Курчатовом, где стоит АЭС.

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Также беспилотник нанес удар по предприятию ООО «Псельское» в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области. В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия, где находится техника.

Кроме того, дрон атаковал поселок Карла Либкнехта Курчатовского района Курской области. В результате удара по одному из объектов произошло возгорание склада с доской на площади около 50 квадратных метров. Пожарные расчеты находятся на месте, идет ликвидация открытого горения, проливка и разбор конструкций. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили в минобороны страны-агрессора, в течении прошедшей ночи дежурными средствами ПВО оккупантов были перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как писали «ФАКТЫ», на днях дроны ударили по химическому заводу в Подмосковье.

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