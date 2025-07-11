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Футболист «Шахтера» и сборной Украины в свой день рождения стал отцом (фото)
Футболист «Шахтера» и сборной Украины Егор Назарина, поучаствовавший накануне в избиении горняками финского «Ильвеса» (6:0), стал отцом, сообщает пресс-служба донецкого клуба.
Супруга полузащитника Карина родила футболисту (в день его 28-летия!) дочь, которой счастливые родители дали имя Адриана. Рост малышки — 53 см, вес — 3 750 г.
«Самый главный подарок и самый счастливый день в моей жизни. Мы долго ждали этого момента и, слава Богу, наша мечта осуществилась. Спасибо тебе, любимая. Я безгранично вас люблю!», — рассказал Егор Назарина в комментарии для пресс-службы.
Напомним, что уроженец Прилук Черниговской области Назарина, кроме «Шахтера», успел поиграть за «Днепр», бельгийский «Антверпен», «Карпаты» и «Зарю». В футболке сборной Украины полузащитник провел 3 матча.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков станет отцом второй раз.
Фото uaf.ua, Instagram
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