«Шахтер» с шестью голами бразильцев растерзал вице-чемпиона Финляндии: видеообзор матча отбора Лиги Европы

В четверг, 10 июня, обладатель Кубка Украины «Шахтер» провел на стадионе «Стожица» в столице Словении Любляне номинально домашний матч 1-го раунда квалификации Лиги Европы против вице-чемпиона Финляндии «Ильвеса».

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Лига Европы. 1-й отборочный раунд. Первый матч

«Шахтер» (Украина) — «Ильвес» (Финляндия) — 6:0

«Шахтер»: Ризнык, Конопля (Винисиус, 72), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Бондаренко (Педриньо, 58), Марлон (Назарина, 85), Судаков (Очеретько, 58), Алиcсон, Кевин, Элиас (Невертон, 72).

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Голы: Алиссон (26, 48), Элиас (43), Кевин (74), Педриньо (88), Невертон (90).

Футболисты донецкого клуба не стали портить своему новому наставнику 38-летнему турку Арда Турану официальный дебют у руля команды и усилиями бразильцев Алиссона, Элиаса, Кевина, Педриньо и Невертона отгрузили команде из Тампере шесть мячей, практически обеспечив себе выход в следующий раунд турнира.

Кстати, до поединка с «Ильвесом» «Шахтер» не побеждал в еврокубках с крупным счетом с сентября 2022 года, когда разгромил в Лиге чемпионов немецкий «Лейпциг» (4:1).

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1:0 Алиссон (26-я мин.)

2:0 Элиас (43-я мин.)

3:0 Алиссон (48-я мин.)

4:0 Кевин (74-я мин.)

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5:0 Педриньо (88-я мин.)

6:0 Невертон (90-я мин.)

Ответна встреча соперников состоится 17 июля в Тампере.

Напомним, что в случае успешного прохождения финского барьера «Шахтер» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы сыграет с турецким «Бешикташем», а в случае неудачи — в отборе Лиги конференций с АЗ из Нидерландов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» проиграло в спарринге вице-чемпиону Дании «Мидтьюлланду».

Фото ФК «Шахтер»



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