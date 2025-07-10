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«Шахтер» с шестью голами бразильцев растерзал вице-чемпиона Финляндии: видеообзор матча отбора Лиги Европы
В четверг, 10 июня, обладатель Кубка Украины «Шахтер» провел на стадионе «Стожица» в столице Словении Любляне номинально домашний матч 1-го раунда квалификации Лиги Европы против вице-чемпиона Финляндии «Ильвеса».
Лига Европы. 1-й отборочный раунд. Первый матч
«Шахтер» (Украина) — «Ильвес» (Финляндия) — 6:0
«Шахтер»: Ризнык, Конопля (Винисиус, 72), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Бондаренко (Педриньо, 58), Марлон (Назарина, 85), Судаков (Очеретько, 58), Алиcсон, Кевин, Элиас (Невертон, 72).
Голы: Алиссон (26, 48), Элиас (43), Кевин (74), Педриньо (88), Невертон (90).
Футболисты донецкого клуба не стали портить своему новому наставнику 38-летнему турку Арда Турану официальный дебют у руля команды и усилиями бразильцев Алиссона, Элиаса, Кевина, Педриньо и Невертона отгрузили команде из Тампере шесть мячей, практически обеспечив себе выход в следующий раунд турнира.
Кстати, до поединка с «Ильвесом» «Шахтер» не побеждал в еврокубках с крупным счетом с сентября 2022 года, когда разгромил в Лиге чемпионов немецкий «Лейпциг» (4:1).
1:0 Алиссон (26-я мин.)
2:0 Элиас (43-я мин.)
3:0 Алиссон (48-я мин.)
4:0 Кевин (74-я мин.)
5:0 Педриньо (88-я мин.)
6:0 Невертон (90-я мин.)
Ответна встреча соперников состоится 17 июля в Тампере.
Напомним, что в случае успешного прохождения финского барьера «Шахтер» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы сыграет с турецким «Бешикташем», а в случае неудачи — в отборе Лиги конференций с АЗ из Нидерландов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» проиграло в спарринге вице-чемпиону Дании «Мидтьюлланду».
Фото ФК «Шахтер»
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