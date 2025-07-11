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ГБР сообщило о подозрении антикоррупционеру Шабунину: что об этом известно

19:35 11 июля 2025
Шабунину сообщили о подозрении, фото из открытых источников

Главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина подозревают в уклонении от военной службы и мошенничестве.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении одному из общественных активистов, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины.

В Бюро не сообщают фамилию подозреваемого, но сегодня, по данным Центра противодействия коррупции, дома у Виталия Шабунина был произведен обыск.

В ГБР отметили, что обыск никак не связан с профессиональной деятельностью антикоррупционера.

Бюро утверждает, что общественный активист, мобилизовавшись в 2022 году, долгое время не появлялся к месту службы и под видом «командировок» находился в гражданских учреждениях, не принадлежащих к Силам обороны.

Кроме того, он ежемесячно получал деньги за прохождение службы в размере более 50 тысяч гривен.

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Следствием также было установлено, что Шабунин незаконно использовал внедорожник, ввезенный в Украину как гуманитарная помощь для нужд армии. Автомобиль использовался в личных целях, в том числе для передвижения по Киеву.

Активисту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина.

Напомним, сегодня также стало известно, что народный депутат Евгений Шевченко получил новое подозрение. Нардепа подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

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