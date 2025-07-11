- 19:55 Подозрение Шабунину — предупреждение для всех, кто «воюет» в ресторанах, — ветеран
- 19:43 Война по наследству: Рубио о том, почему разговоры между американским и российским президентами не приводят к миру
- 19:35 ГБР сообщило о подозрении антикоррупционеру Шабунину: что об этом известно
- 19:17 Дальше в «Холостяк»: известный шеф-повар поразил новостью
- 19:10 Часть пенсионеров останутся без выплат, если не напишут специальное заявление: кого это касается
- 19:02 Овнам — «Луна» и осторожность, Львам — «Королева кубков» и романтика: Таро-прогноз на субботу, 12 июля
- 18:31 Сладкие напитки не подорожают: в парламенте отвергли идею нового налога
- 18:11 В каком случае в страховой стаж не засчитают месяц, за который уплачен добровольный социальный взнос: разъясняет ПФУ
- 17:46 «Резерв+» теперь еще и штрафы собирает: в популярном приложении появилась новая услуга
- 17:35 Уже не рассматривается как стратегическая инвестиция в будущее нации, — Инна Костыря о системном кризисе образования
- 17:30 путин игнорирует Трампа, потому что ждет прорыва фронта в Украине, — СМИ
- 17:05 Должны ли мобилизованные «ФОПы» платить налоги во время службы: налоговая служба внесла ясность
ГБР сообщило о подозрении антикоррупционеру Шабунину: что об этом известно
Главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина подозревают в уклонении от военной службы и мошенничестве.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении одному из общественных активистов, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины.
В Бюро не сообщают фамилию подозреваемого, но сегодня, по данным Центра противодействия коррупции, дома у Виталия Шабунина был произведен обыск.
В ГБР отметили, что обыск никак не связан с профессиональной деятельностью антикоррупционера.
Бюро утверждает, что общественный активист, мобилизовавшись в 2022 году, долгое время не появлялся к месту службы и под видом «командировок» находился в гражданских учреждениях, не принадлежащих к Силам обороны.
Кроме того, он ежемесячно получал деньги за прохождение службы в размере более 50 тысяч гривен.
Следствием также было установлено, что Шабунин незаконно использовал внедорожник, ввезенный в Украину как гуманитарная помощь для нужд армии. Автомобиль использовался в личных целях, в том числе для передвижения по Киеву.
Активисту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах.
Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина.
Напомним, сегодня также стало известно, что народный депутат Евгений Шевченко получил новое подозрение. Нардепа подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.21
Читайте нас в Facebook
Стрельцам — «Королева Кубков», Львам — «Туз Пентаклев», а Овнам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 11 июля