Уже выше мамы: Орбакайте показала, как выглядит красавица-внучка Аллы Пугачевой

Внучка Аллы Пугачевой, 13-летняя Клавдия Земцова, которую назвали в честь артистки Клавдии Шульженко, растет настоящей красавицей.

Это еще раз доказало новое сообщение ее мамы, певицы Кристины Орбакайте, которая несколько дней назад сообщила, что она с семьей покидает США. Конечная цель поездки звезды была настоящей интригой.

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Впрочем, Орбакайте почти сразу сообщила, что покидает Америку на время, поскольку решила провести семейный отпуск в Японии. По прилету артистка моментально начала делиться фото и видео с поклонниками в личном блоге.

Так, на одном из кадров муж звезды Михаил Земцов снял, как его жена и дочь наслаждаются местными напитками. Уже тогда многие отметили, что Клавдия становится красивее с каждым днем.

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Однако позже Орбакайте выставила видео, которое многих точно удивило. Съемку, вероятно, снова проводил Михаил Земцов. В ролике Клавдия и Кристина спокойно идут по японской улице, пока Михаил снимает их со спины. И вот здесь люди заметили, что 13-летняя дочь внезапно перегнала маму ростом.

Возможно все дело в спортивной обуви и небольшой платформе, но Клавдия действительно сильно вытянулась. Можно только предположить, что будет до 18 лет.

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В сети отмечают модельный облик наследницы Орбакайте. И действительно, она может похвастаться стройными ногами и тонкой талией. Интересно, приходится ли Кристине и Михаилу уже отбиваться от поклонников дочери?

Отметим, что Кристина Орбакайте с семьей живет в Майами, где в свое время и познакомилась с будущим мужем Михаилом Земцовым. Также в США живет с супругой и старший сын Кристины Никита Пресняков.

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