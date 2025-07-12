41.38 / 41.95 48.59 / 49.29
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Уже выше мамы: Орбакайте показала, как выглядит красавица-внучка Аллы Пугачевой

13:54 12 июля 2025
Орбакайте с дочерью, фото https://www.instagram.com/orbakaite_k/p/DKuTVmquQZa/?hl=ru&img_index=2

Внучка Аллы Пугачевой, 13-летняя Клавдия Земцова, которую назвали в честь артистки Клавдии Шульженко, растет настоящей красавицей.

Это еще раз доказало новое сообщение ее мамы, певицы Кристины Орбакайте, которая несколько дней назад сообщила, что она с семьей покидает США. Конечная цель поездки звезды была настоящей интригой.

Впрочем, Орбакайте почти сразу сообщила, что покидает Америку на время, поскольку решила провести семейный отпуск в Японии. По прилету артистка моментально начала делиться фото и видео с поклонниками в личном блоге.

Так, на одном из кадров муж звезды Михаил Земцов снял, как его жена и дочь наслаждаются местными напитками. Уже тогда многие отметили, что Клавдия становится красивее с каждым днем.

РЕКЛАМА

Однако позже Орбакайте выставила видео, которое многих точно удивило. Съемку, вероятно, снова проводил Михаил Земцов. В ролике Клавдия и Кристина спокойно идут по японской улице, пока Михаил снимает их со спины. И вот здесь люди заметили, что 13-летняя дочь внезапно перегнала маму ростом.

Возможно все дело в спортивной обуви и небольшой платформе, но Клавдия действительно сильно вытянулась. Можно только предположить, что будет до 18 лет.

РЕКЛАМА


В сети отмечают модельный облик наследницы Орбакайте. И действительно, она может похвастаться стройными ногами и тонкой талией. Интересно, приходится ли Кристине и Михаилу уже отбиваться от поклонников дочери?

Отметим, что Кристина Орбакайте с семьей живет в Майами, где в свое время и познакомилась с будущим мужем Михаилом Земцовым. Также в США живет с супругой и старший сын Кристины Никита Пресняков.

РЕКЛАМА

3186

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Орбакайте с дочерью, фото https://www.instagram.com/orbakaite_k/p/DKuTVmquQZa/?hl=ru&img_index=2

Уже выше мамы: Орбакайте показала, как выглядит красавица-внучка Аллы Пугачевой

Огурцы, фото из открытых источников

Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)

Расклад карт Таро на 13 июля. Фото Pixabay

Львам — «Король Пентаклей», Овнам — «Туз Жезлов», а Тельцам — «Иерофант»: Таро-прогноз и советы карт на 13 июля

Шабунин получил подозрение от ГБР, фото из открытых источников

Подозрение Шабунину — предупреждение для всех, кто «воюет» в ресторанах, — ветеран

Следующий материал
Новости партнеров