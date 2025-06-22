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Общество и люди

«Вау, русалка!»: жена внука Аллы Пугачевой показала фигуру в бикини

3:20 22 июня 2025
Никита Пресняков и Елена Краснова

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, которого знаменитая бабушка недавно поздравила с 34-м днем рождения, проживает в США.

Вместе с ним в Америку переехала и жена Елена Преснякова (Краснова). И пока Никита гастролирует по стране с концертами с собственной группой, Краснова не теряет время впустую: женщина проводит время с подругами за шоппингом и на пляже в Малибу, о чем рассказывает в социальной сети.

Недавно в ряде сообщений невестка Кристины Орбакайте продемонстрировала фигуру в бикини.

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Поклонники пришли в полный восторг, увидев свежий пост супруги Никиты Преснякова в личном блоге. Оценила фотографии и сама Орбакайте.

«Вау», «Русалка», «Богиня», «Огонь», «Супер, так держать», «Бог любит вас», «Нереальная красавица», «Какая ты потрясающая», — высказались подписчики Красновой.

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Как известно, Никита Пресняков и Елена Краснова поженились в 2017 году. Они знакомы с детства, но особенно сблизились уже во взрослом возрасте.

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В 2023 году появились слухи о разводе Никиты и Елены. Правда, они так и не подтвердились. Позже Пресняков прокомментировал эти разговоры так: «Распространите эту информацию. Ничего мы не развелись, любим друг друга невероятно, все супер вообще «.

Напомним, ранее Никита Пресняков рассказывал, как едва не стал жертвой полиции в США: во время учебы в актерской школе юноша «вживался в роль» преступника, но перепутал квартиры, на которые нужно было «напасть», и был в шаге от трагедии.

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