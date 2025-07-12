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Кейт Миддлтон больше не спит с мужем: названа причина
Британская королевская семья — любимая тема местных и мировых СМИ. И когда нет никаких важных новостей, газетчики любят обсуждать тот факт, что домашняя любимица герцога и герцогини Уэльских, собака Орла, ночью спит на кровати рядом с будущими королем и королевой.
Но это оказалось только «цветочками»: на днях стало известно даже больше: оказалось, Кэтрин и Уильям больше не спят вместе!
С некоторых пор супруги оборудовали по спальне для каждого. Кейт отказалась каждую ночь проводить в постели с мужем, ей нравится иметь личное пространство.
Мало того, после лечения рака Кэтрин испытывает проблемы со сном, она может переворачиваться в постели часами.
Эксперт по отношениям Джессика Олдерсон прокомментировала решение Кейт и Уильяма спать отдельно. Специалист считает это правильным выбором. По словам Олдерсон, когда у мужа и жены отдельные кровати, качество сна значительно улучшается. А хороший отдых в свою очередь положительно влияет на все сферы жизни, включая отношения.
К тому же, в королевской семье в целом считается нормой спать в разных спальнях. У королевы Елизаветы II и принца Филиппа были разные покои, а теперь королева Камилла и ее муж Чарльз III спят отдельно. К тому же, у возрастных супругов три спальные комнаты — по одной на каждого, а также общая спальня.
Поэтому дело об измене совсем не идет — лишь о комфорте. К тому же нынешнее лето слишком жаркое — поэтому Уильяма и Кейт можно вполне понять.
Напомним, недавно произошло еще одно событие, которое не на шутку возмутило британцев. В сети обсуждают «флирт» Эммануэля Макрона с Кейт Миддлтон на банкете в Виндзорском замке.2226
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