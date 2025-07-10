«Какой отвратительный француз»: в Сети обсуждают «флирт» Эммануэля Макрона c Кейт Миддлтон

На днях президент Франции Эммануэль Макрон стал «звездой» соцсетей, но вовсе не из-за его попыток прекратить войну в Украине. Все заключается в другом: из-за пира в Виндзорском замке — ведь многим показалось, что он «флиртовал» с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, пишут зарубежные СМИ.

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Кроме того, несколькими часами раньше, когда Кейт и Уильям встречали президентских супругов в аэропорту, Макрон поцеловал руку принцессе Уэльской.

Обсуждения начались из-за фотографий, на которых Кейт Миддлтон и Макрон улыбаются друг другу, а также цокаются бокалами. На некоторых из фото видно, как Макрон подморгивает принцессе Уэльской.

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Многие возмутились таким поведением президента: «Бедная Кейт», «Какой отвратительный француз. Мне так жаль принцессу Уэльскую», «Подморгивать будущей королеве неуместно», «К счастью, жена Макрона не застукала его за тем, как он таращился на нее», «Его жена сидела напротив. Он что, пытался вызвать у нее ревность?».

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Кроме того, в Сети снова обратили внимание на «напряженные» отношения Эммануэля Макрона с женой: многим показалось, что она снова его публично «унизила»: на трапе он подал руку жене, а она сделала вид, что не заметила этого.

Отметим, что личные отношения супругов оказались в центре внимания на прошлой неделе после того, как в Сеть попало видео, где Бриджит дает пощечину мужу. Инцидент тогда широко обсуждался и высмеивался в СМИ: на эту тему пошутили все кому не лень от Дональда Трампа до Илона Маска. Сам Макрон сначала заявлял, что видео — фейковое, сгенерированное ИИ, но потом все же подтвердил его подлинность, заявив, что они с женой так шутят.

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Как писали «ФАКТЫ», Кейт Миддлтон скоро перестанет появляться на публике.

Фото: LUDOVIC MARIN/POOL/AFP

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