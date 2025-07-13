Мы не остановим россию, превращаясь в ее копию: журналистка об отсутствии справедливости в государстве

Журналистка Татьяна Николаенко — о мобилизации, которая хоть и регламентирована законом, но «разная» для многих, о дифференцированном подходе к подозреваемым в коррупции и о запросе в украинском обществе на справедливость.

«Если в этой стране и существует запрос на что-то, то это на справедливость, — пишет Татьяна Николаенко, ранее называвшая смертельной угрозой то, что некоторые украинцы считают, что быть уклонистом — это не стыдно, на своей странице в соцсети. — Справедливость, которую не декларируют, а чувствуют. В том числе как рамку, когда закон один для всех, а не как дышло.

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Почти каждую субботу я вижу слезы от этой несправедливости, когда заезжаю за кормом котам и спрашиваю у продавщицы, как ее сын. Сын, который воюет с 2014 года, имел осколочное ранение головы, несколько лет жил с осколком, а после удаления продолжает воевать. В том числе под Бахмутом, откуда уходил пешком, с ранением обеих рук. Его тошнит от каждого выхода на солнце, но он все еще воюет на Сумщине. И он почему-то более «пригоден» к войне, чем другие.

Потому я не комментирую тему мобилизации. Она всеобщая, и все исключения установлены законом.

Но я также знаю, что даже мобилизация для многих очень разная. И вот здесь и начинается… .

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Мне здесь постоянно производители тыкают отсутствием рекламаций от военных. Да, потому что за жалобы обычно обещают поход на 0. И дальше начинаются законы выживания.

Только в этих законах кто-то не считает для себя возможным покинуть своих, хотя уже почти потерял зрение, а кто-то имеет хорошее тихое место.

И в этом точно есть факт, когда лояльного не тронут, а гадкого успокоят худшими условиями из формулы закон один для всех.

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Справедливость как рамка формируется государством. И она точно не работает, если с разницей в неделю в парламент вносят закон об индульгенциях для счастливых участников закрытого списка, которые сорвали оборонные контракты, а затем приходят с подозрением и обысками к Шабунину, без постановления на обыск.

Это точно не о справедливости, когда одного министра увольняют сразу после подозрения, а с другим панькаются как с пасхальным яйцом.

Это точно не справедливость, когда какой-то бизнес с откровенной криминальной составляющей остается десятилетием неприкосновенным, а другому пачками штампуют штрафы и криминал.

Можно еще долго философствовать, но пока все смотрится как путь не туда. И мы не остановим россию, превращаясь в ее копию".

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Фото со страницы в соцсети

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