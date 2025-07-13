Стала известна страна, куда рф может вскоре направить свои ракеты

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Генерал Патрик Сандерс, который год назад ушел в отставку с должности начальника Генерального штаба Великобритании, призвал признать, что война с путиным до 2030 года является «реальной возможностью». Он сказал, что не знает, сколько еще «сигналов» нужно британскому правительству, чтобы осознать угрозы со стороны москвы и принять меры по повышению устойчивости страны.
«Если россия прекратит боевые действия в Украине, то через несколько месяцев она получит возможность провести ограниченную атаку на члена НАТО, которого мы обязаны поддержать, и это произойдет до 2030 года», — сказал генерал Патрик Сандерс в интервью The Telegraph.
Он напомнил, что как бывший руководитель британской армии, у него были неудачные «переговоры» с правительством о строительстве бомбоубежищ для гражданского населения и подземных командных центров для военных в рамках подготовки к росийскому нападению.
«Все всегда сводилось к тому, что это слишком дорого и не приоритетно, а угроза не казалась достаточно неотложной или серьезной, чтобы это того стоило», — сказал он.
Он привел Финляндию в качестве примера для Великобритании:
«Финляндия имеет бомбоубежища для 4,5 миллиона человек. Она может выжить как правительство и общество под прямыми ракетными и воздушными атаками со стороны россии. У нас этого нет. Я не знаю, какие еще сигналы нам нужны, чтобы понять, что если мы не будем действовать сейчас и не будем действовать в течение следующих пяти лет, чтобы повысить нашу устойчивость… Я не знаю, что еще нужно. Возьмем страны, которые очень остро ощущают угрозу — Эстония, Польша, страны Северной Европы — правительства этих стран применяют действительно проактивный, серьезный подход, чтобы убедить население в том, что они могут подвергнуться нападению практически в любой момент. Поэтому они дают им набор инструкций, как подготовиться к последствиям — потере электроэнергии, потере топлива, хранению пищевых продуктов. Поощряют их иметь собственные оборонные бункеры в подвалах или в гражданской обороне — поощряют людей добровольно участвовать в оборонных мероприятиях, чтобы защитить ключевые элементы инфраструктуры».
Бывший главнокомандующий британской армии предупредил, что финансирование систем противовоздушной обороны Великобритании «значительно ниже», чем должно быть, и призвал правительство выделить на них больше средств.
Хотя генерал не верит, что Европа столкнется с «большим широким фронтом, где россияне направляются на Берлин», он уверен, что москва будет стремиться восстановить те элементы Советского Союза, которые сейчас входят в НАТО. Районы, уязвимые к российским атакам, начинаются на крайнем севере, например, норвежский остров Свальбард, являющийся стратегически важным местом и гарантирующий россии доступ к Северной Атлантике.
Далее к югу, по словам генерала Патрика, следующими очевидными целями являются три балтийских государства, включая город Нарву в Эстонии, где проживает много русскоязычного населения. Поскольку в Эстонии находится британская боевая группа, «британские войска будут привлечены с первого дня», если такое вторжение состоится.
Он также предупредил об уязвимости некоторых датских и шведских островов, а также Сувальского коридора.
Генерал Патрик рисует мрачную картину, но он надеется, что она заставит британское правительство «проснуться».
Ранее сообщалось, что Андрюс Кубилюс, комиссар Европейского союза по обороне и космосу, призвал создать в Европе армию беспилотников на случай нападения россии.360
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