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«Нам есть чему научиться у Украины»: в ЕС создадут армию беспилотников из-за угрозы со стороны рф
Андрюс Кубилюс, комиссар Европейского союза по обороне и космосу, предупреждает, что Европа должна иметь возможность создать армию беспилотников в случае возможного нападения россии. Разведка указывает на то, что кремль может напасть на страну НАТО в течение пяти лет. По словам Кубилюса, подготовку к обороне следует начать сейчас.
«россия может иметь в своем распоряжении около пяти миллионов беспилотников, поэтому нам нужна большая способность побеждать», — сказал он Sky News.
Однако комиссар ЕС предостерегает от накопления БПЛА сейчас. Европа должна создать команды пилотов, инженеров и производителей, готовых нарастить производство, когда придет время. Это предотвращает использование устаревших технологий.
«На европейском континенте сейчас только две проверенные боевыми действиями армии, способные использовать миллионы беспилотников: российская, которая планирует новые атаки, и украинская. Нам есть чему научиться у Украины относительно того, как организовать защиту от миллионов беспилотников и как внедрять инновации в собственную оружейную промышленность», — заявил комиссар.
Он говорит, что для того, чтобы упреждать врага, нужно часто обновлять тактику и технологии.
«Каждый день приходится адаптироваться. В Украине такие быстрые циклы развития — две-три недели, а потом появляется что-то новое, и вы должны быть готовы к этому, — добавил Кубилюс. — Я вижу, что достаточно много европейских армий сейчас начинают разрабатывать или закупать беспилотные системы, и это хорошее развитие, но все зависит от времени. Как мы можем ускориться?»
Ранее волонтер и эксперт по аэроразведке Мария Берлинская предупредила о новой угрозе в войне. Речь идет о массовом применении россией автономных дронов-убийц, которые будут круглосуточно патрулировать украинские города в режиме постоянной охоты.54
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