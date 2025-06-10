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«Украина — это только шаг в пути на Запад»: немецкие спецслужбы сделали предупреждение
В Федеральной разведывательной службе Германии убеждены, что россия хочет вернуть НАТО в советскую эпоху, и имеют «разведывательные доказательства». кремль обращается к Западу, однако руководитель Федеральной разведки Бруно Каль советует воздержаться от переговоров. Он хочет сдержать и других.
«Федеральная разведывательная служба предостерегает от недооценки экспансионистских амбиций россии. Мы уверены и есть разведывательные доказательства того, что Украина — это лишь шаг в пути на Запад, — заявил Каль в подкасте Table. Briefings. — В москве есть люди, которые больше не верят, что статья 5 НАТО работает. И они хотели бы ее проверить».
В материале, который также называют «Дело Альянса», отмечается, что нападение на одну страну НАТО будет считаться нападением на всех партнеров и приведет к общему оборонному обязательству.
россия хочет «выгнать Америку из Европы, и они будут использовать любые необходимые для этого средства», добавил глава разведывательной службы.
«Чтобы достичь этого, россии не нужно начинать масштабные бомбардировки или разворачивать танковые армии, — отметил Каль. — Достаточно отправить „маленьких зеленых человечков“ в Эстонию, чтобы якобы защитить угнетенные российские меньшинства. Мы должны учитывать это и приложить усилия, чтобы быть таким сдерживающим фактором, чтобы путин даже не рассматривали эти идеи».
Он не считает переговоры между Западом и россией перспективными.
«Нет никаких признаков того, что путин изменил свой образ мышления в своем агрессивном подходе к решению этой проблемы. Самый бескровный способ предотвратить войну — это сдерживание», — отметил Бруно Каль.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава внешней разведки Германии назвал срок, который нужен россии для нового нападения, отметив, что в зоне риска будут страны Балтии, Северная Европа.227
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