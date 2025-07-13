Быкам важно проявить инициативу, а Драконам — не поддаваться эмоциям: восточный гороскоп на неделю 14 — 20 июля

Специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на неделю с 14 по 20 июля. Их советы помогут не только избежать сложностей, но и открыть новые возможности для роста в разных сферах жизни, пишет slovofraza.com.

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Крыса

На этой неделе Крысам лучше следовать плану и избегать импульсивных решений. Это время для реализации давних стремлений и возможных судьбоносных встреч, но рисковать не стоит. В критических ситуациях доверяйтесь интуиции, но только с вескими основаниями.

Бык

Быкам стоит подумать о новых увлечениях и изменениях в жизни. Период благоприятен для личных и профессиональных начинаний, но важна инициатива. Неделя может стать поворотной, если не бояться перемен.

Тигр

Тиграм рекомендуется не пренебрегать помощью близких. Поддержка друзей и семьи будет важна, а помощь другим вернется сторицей. Прислушивайтесь к советам тех, кто искренне за Вас переживает.

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Кролик

С 14 по 20 июля Кроликам нужно заботиться о своем настроении. Легкая апатия или грусть могут появиться, но увлечения и встречи, особенно романтические, помогут восстановить радость жизни.

Дракон

Для Драконов неделя — испытание на рассудительность. Не поддавайтесь эмоциям и избегайте импульсивных решений и полагайтесь на логику. Решения принимайте самостоятельно, избегая чужих советов.

Змея

Змеи могут столкнуться с неожиданными трудностями. Мелкие неприятности могут повлиять на работу и отношения, поэтому важно быть осторожными и тщательно обдумывать каждое действие.

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Лошадь

Лошадям стоит внимательно следить за своим внутренним настроем. Анализ своих мыслей поможет избавиться от ограничений. В выходные энергия возрастет, и Лошади будут чувствовать уверенность.

Коза

Козам следует избегать переутомления. Работа и отдых должны чередоваться, иначе это повлияет на удачу и самочувствие. Уделяйте время любимым делам, чтобы сохранить гармонию.

Обезьяна

Неделя благоприятна для экспериментов и изменений. Время искать нестандартные решения, учиться у других и действовать честно. Обман может привести к неприятным последствиям.

Петух

Петухам важно разделять личную жизнь, работу и отдых. Составьте план на неделю, чтобы избежать стресса и нерациональных решений. Сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь на второстепенные дела.

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Собака

Собакам стоит быть осторожными и выжидать. Сейчас не время для рисков. Следите за знаками судьбы и не спешите с действиями — стабильность тоже имеет значение.

Свинья

Для Свиней неделя будет спокойной. Позитивный настрой и терпение помогут двигаться вперед. Не вмешивайтесь в события, и позвольте им пойти своим чередом.

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