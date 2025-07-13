Выгорел газон из-за жары: как можно его быстро спасти

Жаркое лето может негативно повлиять не только на людей, но и на газоны. Если ваш зеленый ковер превратился в выгоревшую желтую поверхность, не паникуйте. Многие садоводы сталкиваются с этой проблемой, но хорошая новость состоит в том, что в большинстве случаев газон можно эффективно восстановить, пишет издание Zielony ogrodek.

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В первую очередь, все зависит от степени повреждения и скорости реагирования. Если повреждены только листья травы, а корневая система остается невредимой, трава имеет хорошие шансы на восстановление. В случае более глубокого повреждения может потребоваться дополнительный уход.

Удаляйте сухие и мертвые части растений, скашивая траву как можно ниже. Сгребание растительных остатков — удаляйте верхний слой почвы и любую остаточную солому, чтобы вода и воздух могли добраться до корней. Тщательный полив газона — интенсивное орошение поможет вымыть излишки удобрений и увлажнить сухую почву. Опрыскивание удобрениями — вносите внекорневые удобрения для укрепления корневой системы травы.

В случае газона, обгоревшего на солнце, правильное удобрение может помочь обновлению. Однако, если повреждение было нанесено чрезмерной подпиткой, лучше сосредоточиться просто на поливе и скарификации.

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Чтобы избежать подобных проблем в будущем, следует принять несколько профилактических мер. Поливайте газон утром или вечером, избегая полива на полном солнце. Вносите удобрения согласно рекомендациям, избегая чрезмерного удобрения. Регулярное удобрение почвы улучшает его структуру и доступность питательных веществ. Затенение — в местах, особенно подверженных воздействию солнечного света, рассмотрите возможность использования сеток для затенения или создающих тень растений.

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Фото: pixabay

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