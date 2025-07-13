- 09:59 Пенсия в размере 14 тыс. грн: кто из украинцев будет получать такие выплаты в 2025 году (не судьи и не прокуроры)
- 09:36 Трамп видел: главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике схватил за горло футболиста «Челси» после фиаско в финале
- 09:29 «Он хорошо говорит, а потом всех бомбит»: после разговора с путиным Трамп хочет передать Украине, кроме Patriot, и наступательное оружие, способное достичь москвы
- 08:57 Враг обстрелял области на востоке и юге страны, есть раненые
- 08:18 Проблемы Львов решатся сами собой, а Стрельцам нужно быть осторожнее с деньгами: гороскоп на 14 июля
- 00:14 Итоги клубного чемпионата мира-2025 по футболу: все результаты и видеообзоры матчей
- 13.07 22:29 «Ловушка успешности»: почему во всем мире люди перестают гнаться за достижениями
- 13.07 22:02 Фантастически вкусный малосольный арбуз: готовится очень просто
- 13.07 21:32 Смотрел вдаль: Кэти Перри и ее бывшего Орландо Блума застукали вместе в отпуске
- 13.07 21:02 Выгорел газон из-за жары: как можно его быстро спасти
- 13.07 20:34 С первых месяцев войны защищал страну: в Донецкой области погиб учитель с Черниговщины
- 13.07 20:25 Часть Сум осталась без света после налета дронов
Выгорел газон из-за жары: как можно его быстро спасти
Жаркое лето может негативно повлиять не только на людей, но и на газоны. Если ваш зеленый ковер превратился в выгоревшую желтую поверхность, не паникуйте. Многие садоводы сталкиваются с этой проблемой, но хорошая новость состоит в том, что в большинстве случаев газон можно эффективно восстановить, пишет издание Zielony ogrodek.
В первую очередь, все зависит от степени повреждения и скорости реагирования. Если повреждены только листья травы, а корневая система остается невредимой, трава имеет хорошие шансы на восстановление. В случае более глубокого повреждения может потребоваться дополнительный уход.
Удаляйте сухие и мертвые части растений, скашивая траву как можно ниже. Сгребание растительных остатков — удаляйте верхний слой почвы и любую остаточную солому, чтобы вода и воздух могли добраться до корней. Тщательный полив газона — интенсивное орошение поможет вымыть излишки удобрений и увлажнить сухую почву. Опрыскивание удобрениями — вносите внекорневые удобрения для укрепления корневой системы травы.
В случае газона, обгоревшего на солнце, правильное удобрение может помочь обновлению. Однако, если повреждение было нанесено чрезмерной подпиткой, лучше сосредоточиться просто на поливе и скарификации.
Чтобы избежать подобных проблем в будущем, следует принять несколько профилактических мер. Поливайте газон утром или вечером, избегая полива на полном солнце. Вносите удобрения согласно рекомендациям, избегая чрезмерного удобрения. Регулярное удобрение почвы улучшает его структуру и доступность питательных веществ. Затенение — в местах, особенно подверженных воздействию солнечного света, рассмотрите возможность использования сеток для затенения или создающих тень растений.
Ранее эксперты раскрыли секрет идеального газона и назвали четыре ошибки, которые допускают большинство дачников.
Фото: pixabay170
Читайте нас в Facebook
Быкам важно проявить инициативу, а Драконам — не поддаваться эмоциям: восточный гороскоп на неделю 14 — 20 июля
Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)