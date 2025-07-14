Трамп видел: главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике схватил за горло футболиста «Челси» после фиаско в финале (видео)

Финал клубного чемпионата мира по футболу, в котором «Челси» сенсационно разгромил победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» (3:0), завершился потасовкой на поле и скандалом.

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Во время разборок в чаше 82-тысячной арены «Мэтлайф Стэдиум» в Нью-Йорке разъяренный наставник парижан испанец Луис Энрике схватил рукой за горло бразильского форварда «Челси» Жоао Педро, и тот рухнул на газон.

«В конце матча произошла ситуация, которой, как мне кажется, можно было бы избежать всем. Моей целью всегда было разнять игроков. - заявил позже „миротворец“ Луис Энрике. — В самом конце возникли толчки, я только и делал, что пытался этого избежать. Я также видел, как Мареска (главный тренер „Челси“. — Авт.) тоже кого-то толкал. У меня нет проблем с тем, чтобы поделиться своими чувствами. Это была ситуация, которой все могли бы избежать. Я постараюсь, чтобы она не получила развития. Повторю, это было не лучшим решением, и мне нечего больше добавить».

Кстати, свидетелем потасовки на поле стал президент США Дональд Трамп, который вместе с женой Меланией прилетел на финал на вертолете и принял участие в церемонии награждения.

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Добавим, что второй в истории триумф на клубном чемпионате мира (ранее лондонцы побеждали в турнире в 2021 году) принес «Челси» 114,6 млн долларов призовых от ФИФА.

Кстати, лучшим футболистом КЧМ-2025 признали автора «дубля» в финале полузащитника «Челси» Коула Палмера, лучшим вратарем — его одноклубника Роберта Санчеса, а лучшим молодым игроком — Дезире Дуэ из «ПСЖ». Награда лучшего бомбардира турнира досталась форварду «Реала» Гонсало Гарсии, забившему 4 мяча.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболисты «Фенербахче» и фанаты «Трабзонспора» устроили жестокую драку прямо на поле.

Фото ФИФА, из соцсетей



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