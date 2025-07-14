41.39 / 41.98 48.59 / 49.26
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Трамп видел: главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике схватил за горло футболиста «Челси» после фиаско в финале (видео)

9:36 14 июля 2025
Луис Энрике

Финал клубного чемпионата мира по футболу, в котором «Челси» сенсационно разгромил победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» (3:0), завершился потасовкой на поле и скандалом.

Во время разборок в чаше 82-тысячной арены «Мэтлайф Стэдиум» в Нью-Йорке разъяренный наставник парижан испанец Луис Энрике схватил рукой за горло бразильского форварда «Челси» Жоао Педро, и тот рухнул на газон.

«В конце матча произошла ситуация, которой, как мне кажется, можно было бы избежать всем. Моей целью всегда было разнять игроков. - заявил позже „миротворец“ Луис Энрике. — В самом конце возникли толчки, я только и делал, что пытался этого избежать. Я также видел, как Мареска (главный тренер „Челси“. — Авт.) тоже кого-то толкал. У меня нет проблем с тем, чтобы поделиться своими чувствами. Это была ситуация, которой все могли бы избежать. Я постараюсь, чтобы она не получила развития. Повторю, это было не лучшим решением, и мне нечего больше добавить».

Кстати, свидетелем потасовки на поле стал президент США Дональд Трамп, который вместе с женой Меланией прилетел на финал на вертолете и принял участие в церемонии награждения.

РЕКЛАМА

Добавим, что второй в истории триумф на клубном чемпионате мира (ранее лондонцы побеждали в турнире в 2021 году) принес «Челси» 114,6 млн долларов призовых от ФИФА.

Кстати, лучшим футболистом КЧМ-2025 признали автора «дубля» в финале полузащитника «Челси» Коула Палмера, лучшим вратарем — его одноклубника Роберта Санчеса, а лучшим молодым игроком — Дезире Дуэ из «ПСЖ». Награда лучшего бомбардира турнира досталась форварду «Реала» Гонсало Гарсии, забившему 4 мяча.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболисты «Фенербахче» и фанаты «Трабзонспора» устроили жестокую драку прямо на поле.

Фото ФИФА, из соцсетей

РЕКЛАМА

434

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Огурцы, фото из открытых источников

Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)

Победительница 15 сезона кулинарного реалити «МастерШеф» Нэнси Топко

«Для меня это было шоком»: победительница 15-го сезона «МастерШеф» об испытаниях во время большой войны и хейте на проекте

Карты Таро, фото из открытых источников

Тельцам — «Маг», Ракам — «Высший Суд», а Козерогам — «Луна»: Таро-прогноз и советы карт на 15 июля

Кабачки, фото скриншот видео

Сочные, вкусные и очень нежные: Иван Янюк рассказал, как лучше приготовить кабачки, пока сезон

Следующий материал
Новости партнеров