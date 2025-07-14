В США массово увольняют следователей, которые вели дела против Трампа, — СМИ

На днях началась чистка должностных лиц Министерства юстиции, расследовавших деятельность президента Дональда Трампа и его сторонников. Министерство юстиции уволило более 20 сотрудников, работавших над расследованиями, сообщили источники CBS News. Увольнения включали тех, кто работал над делом о секретных документах бывшего специального прокурора Джека Смита против Трампа и расследованием Смита относительно попыток Трампа отменить результаты выборов 2020 года.

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Было уволено по меньшей мере 35 сотрудников Министерства юстиции, и по меньшей мере еще 15 могут быть уволены, сообщил источник, пишет CBS News.

Источники сообщили CBS News, что среди уволенных были помощники юристов, работавшие в офисе Смита, финансовый и вспомогательный персонал, а также два дополнительных прокурора Министерства юстиции в Северной Каролине и Флориде. Еще три высокопоставленных прокурора, назначенных 6 января, были уволены в июне.

Этих сотрудников определила так называемая «рабочая группа по вопросам вооружения» Министерства юстиции, которую генеральный прокурор Пэм Бонди создала сразу после своего утверждения, сообщил источник.

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Генеральный прокурор создала «рабочую группу по вопросам вооружения» для пересмотра политики правоохранительной деятельности администрации Байдена, по словам источника.

Группа пересматривает два федеральных дела против Трампа, возбужденных бывшим специальным прокурором Смитом, и изучает уголовное преследование участников беспорядков, штурмовавших Капитолий США 6 января 2021 года. Она также пересматривает судебные дела против Трампа в Нью-Йорке — судебный процесс «по умолчанию», возбужденный окружным прокурором Манхэттена Элвином Брэггом, и гражданский иск против Trump Organization, возбужденный Генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс — ни одно из которых не касалось федеральных прокуроров.

Одной из уволенных сотрудниц была Пэтти Хартман, занимавшая должность ведущего специалиста по связям с общественностью в ФБР и федеральных прокуратурах. В интервью CBS News Хартман предупредила о продолжении волны мести внутри агентства.

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«Правил больше не существует, — сказала Хартман. — Раньше существовала очень четкая граница между Белым домом и Министерством юстиции, потому что одно не должно вмешиваться в работу другого. Эта граница точно исчезла».

Чистка сотрудников Министерства юстиции, работавших над делами 6 января, началась вскоре после второй инаугурации Трампа, когда он назначил бывшего адвоката защиты 6 января, Эда Мартина, исполняющим обязанности главного прокурора в Вашингтоне.

В то же время, как сообщали «ФАКТЫ», США готовят беспрецедентный удар по путину и его союзникам.

На фото в заголовке Дональд Трамп и Джек Смит. Фото Reuters

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