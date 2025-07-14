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«Кувалда» Трампа: США готовят беспрецедентный удар по путину и его союзникам
Соединенные Штаты, где недавно было принято решение о предоставлении Украине помощи в размере 500 млн долларов, стоят на пороге принятия самого жесткого пакета санкций в истории страны. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм в интервью телеканалу CBS News, предупредив о масштабных изменениях в международной политике по поддержке Украины.
«Ждите заявление. Я не хочу опережать президента, но следите за новостями об арестованных активах», — подчеркнул Грэм.
По его словам, Конгресс США готов передать президенту Дональду Трампу инструменты влияния, которых тот до сих пор не имел. Речь идет о возможности введения пошлин до 500% против любой страны, способствующей российской войне против Украины — в частности Китая, Индии и Бразилии.
«Это настоящая кувалда в руках президента Трампа, чтобы положить конец этой войне», — подчеркнул сенатор.
Линдси Грэм также добавил, что США начинают продажу больших объемов вооружения европейским союзникам для усиления помощи Украине.
«Ситуация в связи с вторжением путина в Украину скоро изменится. Я ожидаю, что в ближайшие дни мы увидим рекордный поток оружия, чтобы помочь Киеву защитить себя. Европа окажет большую поддержку усилиям по помощи Украине. путин допустил здесь просчет», — заявил сенатор.
По его словам, в течение шести месяцев президент Трамп пытался уговорить путина сесть за стол переговоров. Но атаки россии на Украину усилились, а не уменьшились.
«Один из самых больших просчетов путина — это игра с Трампом. путин рассчитал, что мы устанем, и Европа тоже. Он совершил огромную ошибку. НАТО больше и сильнее, и мы, как никогда, стремимся не допустить, чтобы он силой захватил Украину», — заявил Линдси Грэм.
Сенатор уверен, что в ближайшие дни и недели будут приложены масштабные усилия, чтобы усадить путина за стол переговоров.
«А для тех, кто ему помогает, для, например, Китая, который покупает дешевую российскую нефть и не несет никакой ответственности, эти времена почти прошли. Китай, Индия и Бразилия, вы сильно пострадаете, если продолжите помогать путину», — добавил Грэм.
Законопроект, который продвигает Конгресс, уже имеет 85 соавторов в Сенате США. Его принятие может кардинально изменить ход войны, заставив союзников кремля выбирать между поддержкой путина и доступом к американской экономике.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что у Трампа есть секретное оружие, которое может оставить путина беззащитным.294
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