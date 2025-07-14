Первый шаг к примирению? Представители принца Гарри и Чарльза ІІІ встретились в Лондоне

Пока король Великобритании Чарльз III составляет планы, как помирить принцев Уильяма и Гарри на своих похоронах, это может произойти гораздо быстрее.

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К таким выводам подталкивает сообщение о том, что на днях прошел тайный саммит между представителями 40-летнего принца Гарри и его 76-летнего отца, короля Чарльза III. О ней сообщали британские СМИ.

Как передают источники, переговоры прошли в закрытом лондонском клубе, покровителем которого является король. Было ли это совпадением или нет — неизвестно, данный клуб выступает за дружбу между народами. Неизвестно кто первым пошел навстречу другому, но секретный саммит стал первым шагом на пути к сближению отца и сына, чьи отношения в последние годы сильно испортились. Вероятно, обе стороны намерены положить конец «холодной войне».

«Должен быть долгий путь, но канал общения открыт впервые за много лет. Никакой официальной повестки дня не было, только неформальные разговоры за выпивкой. Обе стороны хотели обсудить некоторые вопросы», — рассказал источник, добавив: «Все просто хотят двигаться дальше. Наконец-то, настала пора для переговоров».

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Уточняется, что интересы принца Гарри представляла Мередит Мэйнс, специалист по связям с общественностью и глава семейной пиар-службы Гарри в Калифорнии. А интересы короля Великобритании — Тобин Андреа, его секретарь по связям с общественностью. Кроме них, на встрече присутствовал Лиам Магуайр, руководитель PR-отдела герцогов Сассекских в Великобритании.

Примечательно, что именно Мэйнс организовала недавнее интервью с принцем Гарри для ВВС, в котором он заявил, что хотел бы помириться с родней, но отец с ним не разговаривает.

Как известно, герцоги Сассекские в 2020 году отказались от королевских полномочий и переехали в США. С этого времени отношения принца Гарри с родственниками постепенно ухудшались. Большую роль в этом сыграли обвинения принца Гарри в адрес его семьи, прозвучавшие в интервью Опре Уинфри и его скандальных мемуарах «Запасной». Среди прочего Гарри обвинял близких в расизме и в том, что сам он был лишь «запасным» вариантом наследника престола.

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Как писали «ФАКТЫ», недавно Меган Маркл поделилась историей любви с Гарри и вспомнила «сладкие времена».

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